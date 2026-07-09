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Шість бізнес-асоціацій закликали Державну регуляторну службу заблокувати підвищення тарифів Укрзалізниці на 30%

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Шість бізнес-асоціацій закликали Державну регуляторну службу заблокувати підвищення тарифів Укрзалізниці на 30%

Бізнес заявив про грубі порушення під час підготовки підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці

Шість провідних галузевих асоціацій звернулися до Державної регуляторної служби України із закликом відмовити Міністерству розвитку громад та територій у погодженні проєкту наказу про підвищення вантажних тарифів «Укрзалізниці» на 30%. На думку бізнесу, документ підготовлений із численними порушеннями регуляторного законодавства, не містить належного економічного обґрунтування та може завдати суттєвої шкоди українській економіці.

Звернення підписали ОП «Укрметалургпром», Федерація роботодавців транспорту України, Національна асоціація добувної промисловості України, Союз хіміків України, Всеукраїнська спілка виробників будівельних матеріалів та асоціація «УкрФА». Вони просять ДРС повернути документ на доопрацювання, оскільки він не відповідає вимогам Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

У листі наголошується, що аналіз регуляторного впливу, який супроводжує проєкт наказу, не містить ключових елементів, передбачених законодавством. Зокрема, Мінрозвитку не сформулювало чіткої проблеми, яку має вирішити підвищення тарифів, не пояснило, чому її неможливо розв'язати чинними механізмами, не навело джерел даних і методики економічних розрахунків та не проаналізувало наслідки для держави, бізнесу й громадян. Також документ фактично не містить оцінки альтернативних варіантів, оскільки всі розрахунки побудовані навколо одного рішення - підвищення тарифів.

Окремо бізнес звертає увагу на порушення процедури підготовки регуляторного акта. Зокрема, проєкт наказу не був включений до Плану підготовки регуляторних актів Мінрозвитку на 2026 рік, хоча закон вимагає внесення таких змін ще до його оприлюднення. Крім того, уряд не дотримався вимог щодо строків перегляду тарифів: відповідно до урядової постанови, індексація має проводитися до початку нового фінансового року, а нинішній проєкт передбачає підвищення вже з серпня 2026 року.

Ще одним аргументом бізнесу є відсутність економічних підстав для перегляду тарифів. У річній звітності самої «Укрзалізниці» сказано, що у 2025 році вантажний сегмент отримав 5,82 млрд грн операційного прибутку. Основним же джерелом фінансових проблем компанії залишаються пасажирські перевезення, які принесли майже 19,6 млрд грн збитків. На думку бізнесу, це свідчить, що підвищення тарифів на вантажні перевезення фактично покликане компенсувати втрати інших напрямів діяльності компанії, а не проблеми самого вантажного сегмента.

У зверненні також зазначено, що проєкт наказу не відповідає чинній Методиці розрахунку тарифів, оскільки фінансовий план «Укрзалізниці» на 2026 рік досі не затверджений, а отже – відсутні необхідні показники для формування економічно обґрунтованого тарифу та інвестиційної складової. Крім того, до проєкту не додано належного обґрунтування потреби у капітальних інвестиціях, яке є обов'язковою умовою для перегляду тарифів.

Тим часом запропоноване підвищення може мати значно ширші наслідки, ніж додаткові доходи для перевізника, наголошується у листі. За розрахунками ДП «Укрпромзовнішекспертиза», підвищення тарифів на рівні, співставному із запропонованими 30%, може призвести до втрати близько 96 млрд грн ВВП на рік, скорочення вантажної бази «Укрзалізниці» на 27 млн тонн, зменшення експортної виручки на $2,4 млрд та втрати 36 млрд грн бюджетних надходжень. Серед інших ризиків бізнес називає скорочення виробництва, втрату робочих місць, прискорення деіндустріалізації, посилення девальваційного тиску на гривню та погіршення конкурентоспроможності українського експорту.

У зв'язку з цим асоціації закликали Державну регуляторну службу відмовити у погодженні проєкту наказу та повернути його на доопрацювання – адже рішення, яке матиме настільки значний вплив на економіку країни в умовах війни, має ухвалюватися лише після повного економічного аналізу, дотримання всіх процедур регуляторної політики та відкритого обговорення із бізнесом.

Теги: бізнес перевезення

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