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Європейська Бізнес Асоціація закликала переглянути підвищення тарифів «Укрзалізниці» на 30%

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Європейська Бізнес Асоціація закликала переглянути підвищення тарифів «Укрзалізниці» на 30%
фото: ecopolitic.com.ua

EBA закликала Кулебу обмежити зростання вантажного тарифу УЗ на рівні 5–10%: все, що понад – не є економічно обгрунтованим

Європейська Бізнес Асоціація (EBA) звернулася до міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби із закликом переглянути проєкт рішення про підвищення тарифів на вантажні залізничні перевезення на 30%. У бізнес-спільноті вважають, що запропоноване зростання є економічно необґрунтованим і може завдати економіці більше шкоди, ніж принести користі самій «Укрзалізниці».

Як зазначили в Комітеті з логістики EBA, потенційні негативні наслідки від різкого підвищення тарифів можуть перевищити додаткові доходи, які розраховує отримати АТ «Укрзалізниця». За оцінкою ДП «Укрпромзовнішекспертиза», таке рішення здатне призвести до скорочення вантажної бази, зниження конкурентоспроможності українських виробників, падіння обсягів виробництва й експорту, а також зменшення бюджетних надходжень. Крім того, через скорочення перевезень можуть погіршитися і фінансові результати самого перевізника.

У EBA наголошують, що проблеми фінансової стійкості Укрзалізниці мають системний характер і не можуть вирішуватися виключно шляхом підвищення тарифів. За даними компаній-членів асоціації, у 2023–2024 роках вантажний сегмент компанії щороку генерував близько 20 млрд грн операційного прибутку, що свідчить про необхідність вирішення інших структурних проблем.

Серед ключових причин фінансових труднощів бізнес називає хронічну збитковість пасажирських перевезень, недостатнє державне фінансування механізму публічних сервісних зобов'язань (PSO), а також утримання економічно збиткової інфраструктури. На думку експертів асоціації, першочерговими мають стати оптимізація витрат, підвищення операційної ефективності компанії та комплексна реформа фінансування пасажирських перевезень.

У зв'язку з цим Європейська Бізнес Асоціація пропонує замість одноразового підвищення тарифів на 30% провести відкриті консультації з бізнесом та обмежитися економічно обґрунтованою індексацією на рівні 5–10%. Також бізнес закликає державу забезпечити повне фінансування пасажирських перевезень у межах механізму PSO, продовжити оптимізацію витрат Укрзалізниці та впроваджувати заходи для стимулювання вантажних перевезень, які підтримають українську промисловість і експорт.

У EBA підкреслили, що підтримують необхідність забезпечення стабільної роботи Укрзалізниці як стратегічної інфраструктурної компанії. Водночас, на думку асоціації, фінансова стабілізація перевізника має базуватися на системних реформах і підвищенні ефективності, а не на додатковому тарифному навантаженні на бізнес в умовах війни.

Раніше аграрний бізнес та промислові асоціації також закликали прем’єрку Юлію Свириденко та голову ОП Кирила Буданова не допустити підвищення вантажних тарифів Укрзалізниці на 30%: представники асоціацій заявили, що таке підвищення є економічно необґрунтованим, суперечить євроінтеграційним принципам і лише посилить кризу в економіці.

Теги: експорт бізнес промисловість перевезення

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