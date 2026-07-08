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Підвищення прайс-кепів зняло бар'єр для імпорту електроенергії – депутат

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Підвищення прайс-кепів зняло бар'єр для імпорту електроенергії – депутат
фото: Pexels

Держава переглянула прайс-кепи, щоб не блокувати імпорт

Підвищення граничних цін на ринку електроенергії (прайс-кепів) відкрило можливість для комерційного імпорту. Однак зараз основною перешкодою стали вже не українські обмеження, а високі ціни на електроенергію в самій Європі. Про це заявив народний депутат Сергій Нагорняк.

За його словами, імпортери не можуть купувати електроенергію дорожче за кордоном і продавати її дешевше в Україні, тому обсяги імпорту залишаються невеликими.

Водночас держава вже зробила головний крок, який був у її компетенції, - переглянула прайс-кепи, щоб не блокувати імпорт адміністративними обмеженнями.

«Все, що могла держава зробити, це підняти так звані прайс-кепи, для того, аби український імпортер мав можливість імпортувати, але насправді ціна поки що на українському ринку нижча, ніж на європейському», – сказав Нагорняк.

Він зазначив, що сьогодні дефіцит електроенергії спостерігається не лише в Україні, а й на європейському ринку. Через високе споживання в країнах ЄС електроенергія там дорожчає, що автоматично скорочує економічно вигідний імпорт в Україну.

«Ціни на європейському ринку сьогодні дорожчі, ніж вони в Україні. І приватний інвестор або трейдер не може дорожче купувати електричну енергію і дешевше її продавати на українському ринку», – пояснив народний депутат.

Нагорняк додав, що вдень ситуацію частково покращує виробництво сонячних електростанцій, а до кінця року додатково допомогти енергосистемі мають нові системи накопичення електроенергії, потужність яких планують суттєво збільшити.

Раніше колишній голова НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький висловив думку, що літні відключення електроенергії можна було б пом'якшити, якби Україна повніше використовувала імпорт із ЄС, однак цьому заважають чинні прайс-кепи.

Теги: електроенергія Сергій Нагорняк Укренерго

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