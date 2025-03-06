Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Як Україні зміцнити оборону без підтримки США

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зброї від США не буде – що нам робити
фото: depositphotos.com

Нам є чим здивувати Світ і наповнити державний бюджет

Отже, зброї від США не буде – що нам робити у нових умовах?

  1. Переорієнтовуватися на закупівлю зброї в Європі, Південній Кореї, Туреччині та інших країнах.
  2. Нарощувати власне виробництво зброї, для чого потрібно не менше 30 млрд доларів.
  3. Терміново Уряду та Парламенту переглянути бюджет, провести його секвестр, перенаправивши кошти з будівництва доріг чи «кешбеків» на ВПК.
  4. Негайне відкриття військового експорту. «Стугна», «Вільха», БПЛА всіх типів (включаючи НРК тощо), РЕБ та РЕР – далеко не повний перелік. виробів які із задоволенням куплять наші партнери. Нам є чим здивувати Світ і наповнити державний бюджет.
  5. Створити українським асоціаціям виробників збої (а їх вже є декілька) сприятливих податкових та інвестиційних умов.
  6. Залучати іноземний бізнес та створювати державно-приватне партнерство для ключових галузей ВПК.

У нас ще є час для того аби як державі стати сильнішими і не капітулювати перед ворогом.

Як би нас до цього не змушували зовнішні фактори.

Головне владі почати діяти поки ЗСУ тримає фронт.

І тут вся відповідальність за подальший розвиток нашого ВПК та залучення коштів на обороноздатність країни лежить виключно на політиках, які є у владі.

Дійте.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: зброя війна бізнес Україна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Весь Всесвіт може бути проти нас. Але це тільки розпалює нашу лють
Лютий – місяць, який завжди показував світу, хто ми є. Але світ не розумів цього
21 лютого, 15:18
Трамп вірить, що рятує Україну
Трамп не зраджує Україну. І ось чому
14 лютого, 19:30
Володимир Михайлов з монографією Strategic minerals of Ukraine and their investment attractiveness
Трамп вимагає $500 млрд від України. Геолог Володимир Михайлов пояснює, чи це реально
25 лютого, 15:05
Amazon інвестує у розвиток штучного інтелекту
Amazon витратить на штучний інтелект $100 млрд
7 лютого, 11:35
Угода Nissan та Honda зазнала поразки
Honda та Nissan відмовились від злиття: Reuters проаналізувало причини
14 лютого, 07:50
Залужний: Три роки тому в цей день я говорив, що ворог стоїть біля наших кордонів
День памʼяті оборони Дебальцевського плацдарму. Залужний звернувся до українців
18 лютого, 10:41
Почесне місце у бібліографії Михайла Поплавського зайняли книжки присвячені збереженню українських кулінарних традицій
Унікальний досвід та підхід: Михайло Поплавський розповів, які інновації використовують в Університеті культури Промо
28 лютого, 16:08
Речник ДПСУ каже, що наразі завдання Сил оборони – не допустити просування армії РФ вглиб України
Окупанти намагаються прорвати кордон на Сумщині: речник ДПСУ повідомив деталі
3 березня, 14:44
Володимир Зеленський подякував французькому колезі Еммануелю Макрону за спільні зусилля для досягнення миру
Зеленський відреагував на заяву Макрона про мир в Україні
Сьогодні, 06:20

Віктор Таран

Як Україні зміцнити оборону без підтримки США
Як Україні зміцнити оборону без підтримки США
Чому Трамп хоче українські рідкісноземельні метали?
Чому Трамп хоче українські рідкісноземельні метали?
Росія здійснила близько 150 атак на території країн НАТО
Росія здійснила близько 150 атак на території країн НАТО
Сто років тому Україна програла. Жахливий урок, який маємо пам'ятати
Сто років тому Україна програла. Жахливий урок, який маємо пам'ятати
Росія його ненавидить до сих пір. Згадаймо Івана Мазепу
Росія його ненавидить до сих пір. Згадаймо Івана Мазепу
Незалежність нам дісталась просто так? Давайте розвінчаємо цей міф
Незалежність нам дісталась просто так? Давайте розвінчаємо цей міф

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
180K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 березня 2025
30K
Слідство «доганяє» прокурора-інваліда, справа якого була на розгляді у МСЕК Крупи
21K
Мобілізація у Києві: скільки ухилянтів перебуває у розшуку ТЦК
8790
Втрати ворога станом на 6 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
5199
Алкоголь назад на склад: Канада жорстко реагує на нові тарифи

Новини

У Києві загроза ударних дронів тривала 33 хвилини
Сьогодні, 04:22
6 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
4 березня, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 березня, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua