Як Україні зміцнити оборону без підтримки США

Зброї від США не буде – що нам робити

Нам є чим здивувати Світ і наповнити державний бюджет

Отже, зброї від США не буде – що нам робити у нових умовах?

Переорієнтовуватися на закупівлю зброї в Європі, Південній Кореї, Туреччині та інших країнах. Нарощувати власне виробництво зброї, для чого потрібно не менше 30 млрд доларів. Терміново Уряду та Парламенту переглянути бюджет, провести його секвестр, перенаправивши кошти з будівництва доріг чи «кешбеків» на ВПК. Негайне відкриття військового експорту. «Стугна», «Вільха», БПЛА всіх типів (включаючи НРК тощо), РЕБ та РЕР – далеко не повний перелік. виробів які із задоволенням куплять наші партнери. Нам є чим здивувати Світ і наповнити державний бюджет. Створити українським асоціаціям виробників збої (а їх вже є декілька) сприятливих податкових та інвестиційних умов. Залучати іноземний бізнес та створювати державно-приватне партнерство для ключових галузей ВПК.

У нас ще є час для того аби як державі стати сильнішими і не капітулювати перед ворогом.

Як би нас до цього не змушували зовнішні фактори.

Головне владі почати діяти поки ЗСУ тримає фронт.

І тут вся відповідальність за подальший розвиток нашого ВПК та залучення коштів на обороноздатність країни лежить виключно на політиках, які є у владі.

Дійте.