Путін заявив, що готовий припинити обстріли України на час виборів

Раніше повідомлялося, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди потрібно буде забезпечити припинення вогню

Російський диктатор Володимир Путін стверджує, що РФ готова розглянути припинення ударів по Україні в день виборів. Відповідну заяву він зробив під час «прямої лінії», повідомляє «Главком».

Очільник Кремля знову почав розповідати про нібито нелегітимність української влади. Він заявив, що без проведення виборів зроби так, аби вона стала легітимною, «неможливо».

Путін стверджує, що в Росії проживає «від 5 до 10 млн» громадян України. Тому, за словами диктатора, їм треба «дозволити проголосувати та забезпечити безпеку під час голосування».

Варто зазначити, що народ України та світові лідери вважають президента Володимира Зеленського легітимним очільником України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що для організації виборів в Україні в рамках мирної угоди буде необхідне забезпечення припинення вогню. За його словами, це питання є одним з найважливіших для проведення легітимних виборів та забезпечення їхнього результату.

Зеленський наголосив, що важливим аспектом проведення виборів є готовність українського народу до цього процесу. Для цього потрібно співпрацювати з законодавцями для внесення змін до законів. Також глава держави зазначив, що головним є те, щоб Україна могла провести легітимні вибори з результатами, які матимуть законну силу.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський доручив народним депутатам напрацювати варіанти проведення виборів в Україні.

До слова, багато технічних напрацювань щодо виборів уже готові – над ними працюють сім робочих груп у ЦВК, і є відповідні чернетки у парламенті. Але жоден з документів поки не готовий до розгляду в сесійній залі через ризик перетворення теми виборів на політичний конфлікт.

Раніше стало відомо, що Україні потрібно не менше шести місяців, щоб підготуватися до проведення вільних і чесних виборів.