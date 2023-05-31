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Фігурант справи «Укрбуду» Фєдотенков отримав підозру від прокуратури

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Фігурант справи «Укрбуду» Фєдотенков отримав підозру від прокуратури
Дмитро Федотенков
фото з відкритих джерел

Микитась розповів, що Федотенкова підозрюють у розкраданні коштів інвесторів

Офіс генпрокурора України оголосив підозру одному з організаторів рейдерства «Укрбуду» та розкрадання коштів його інвесторів Дмитру Федотенкову. Про це повідомив власник корпорації Максим Микитась.

«Чудова новина інвесторам «Укрбуду»! За інформацією з офіційних джерел – 26.05.2023 року Генеральною прокураторою України за процесуального керівництва Державного бюро розслідувань України підписано ПІДОЗРУ Федотенкову Дмитру Валерійовичу (одному з організаторів рейдерства Укрбуду та розкрадання коштів інвесторів Укрбуду) за ч.3 ст. 206-2 КК України (протиправне заволодіння майном). Тепер Федотенкова Д.В. чекає міжнародний розшук та «тріумфальне» повернення додому», – написав він.

За словами Микитася, напередодні війни Федотенков, «попереджений своїми кураторами з РФ», виїхав до Відня. Згодом влітку 2022 року Національна поліція України провела обшуки у нього та пов’язаних з ним структур, в результаті яких виявлені звіти щодо фінансування агресії РФ. Далі в вересні 2022 року ДБР провів у нього та його структур обшуки за справою рейдерства «Укрбуду», результатом чого стали підозри 14 фігурантам, в тому числі колишньому директору компанії «Укрбуд Девелопмент» Олегу Майбороді.

«Тепер нарешті незважаючи на перепони, постійні погрози та бруд – справа дійшла і до Федотенкова! Дякуючи таким кейсам як справа Укрбуду – вірю, що правоохоронна система України живе та буде жити і розвиватись. Такими кроками наша Держава підтверджує, що напередодні відновлення нашої країни – кожен інвестор може відчувати себе захищеним!» – зазначив Микитась.

Він пояснив, що цей крок є проміжним, але дуже важливим в стратегії повернення активів «Укрбуду» задля добудови його об’єктів та передачі квартир інвесторам.

«Ще раз неодноразово нагадаю – ми не потребуємо бюджетних коштів чи допомоги КМДА для добудови квартир – лише просимо в законний спосіб повернути наші – укрбудівські активи – цього більш ніж достатньо! Далі анонсую найближчим часом позов до Королівського суду м. Лондон з попереджувальними арештами активів учасників процесу. Нагадаю, 100% Укрбуду володів та володіє Лондонська компанія Bazert llp. Позов сформований до КМДА, Киівміськбуду, осіб які приймали фінансову участь в рейдерстві Укрбуду тощо. В Лондонському суді прозвучить багато цікавих прізвищ з підтвердженими особистими протоколами та підписами. Рухаємось далі», – резюмував Максим Микитась.

Нагадаємо, Дмитро Федотєнков – власник мережі ресторанів Tarantino family. Як повідомили у Національній поліції та дослідили у ЗМІ ще у червні 2022 року, його компанія виводила кошти до російської федерації навіть після 24 лютого. 

Теги: прокуратура Максим Микитась Укрбуд

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