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Газ в Україні коштує у 2,5 раза дешевше, ніж у Європі: розрив цін рекордний з 2022 року

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Газ в Україні коштує у 2,5 раза дешевше, ніж у Європі: розрив цін рекордний з 2022 року

Заборона експорту залишила український газ у 2,5 раза дешевшим за європейський – ExPro

Газ в Україні зараз торгується приблизно у 2,5 раза дешевше, ніж у Європі, а різниця між цінами перевищила €50 за МВт·год - це найбільший розрив із кінця 2022 року. Про це повідомляє ExPro.

За розрахунками ExPro, 14 вересня газ із поставкою у жовтні коштував в Україні в середньому 21 750 грн за тисячу кубометрів, або близько €33/MWh без ПДВ. Водночас ціна жовтневого ресурсу на нідерландському хабі TTF сягнула €84/MWh.

Однією з головних причин такого розриву ExPro називає фактичну ізоляцію українського ринку від європейського.

«Імпорт природного газу з Європи майже відсутній та економічно недоцільний через високі ціни на європейських хабах. У той же час, експорт газу залишається під забороною з початку повномасштабного вторгнення, що створює певний надлишок газу на комерційному сегменті українського ринку», – зазначає ExPro.

При цьому ситуація на двох ринках протилежна. Європі напередодні зими потрібні додаткові обсяги газу, а сховища там заповнені лише на 68%. В Україні ж через падіння промислового споживання на комерційному ринку сформувався надлишок ресурсу.

«В Україні ситуація протилежна. Пропозиція газу в комерційному сегменті перевищує поточний попит, який скорочується через російські удари по промисловості», – йдеться у матеріалі ExPro.

Нагадаємо, експерт газової галузі Михайло Свищо вважає, що закритий експорт залишив український газовий ринок ізольованим від Європи.

Теги: експорт імпорт заборона експорту газ

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