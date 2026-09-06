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Прайс-кепи змушують Україну недовикористовувати імпорт електроенергії з ЄС – ексголова «Укренерго»

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Прайс-кепи змушують Україну недовикористовувати імпорт електроенергії з ЄС – ексголова «Укренерго»
Європейські правила можуть збільшити імпорт електроенергії та скоротити відключення, вважає Кудрицький
фото: depositphotos.com

Кудрицький: Україна недовикористовує імпорт електроенергії з ЄС через штучні обмеження

Штучні цінові обмеження на українському енергоринку заважають повною мірою використовувати імпорт електроенергії з Європи. У результаті навіть у періоди масових відключень Україна не завжди могла закупити весь доступний обсяг електроенергії з ЄС. Про це заявив Володимир Кудрицький, колишній очільник «Укренерго».

«Так-от, протягом кожної такої зими ми недовикористовували можливості імпорту електроенергії з Європи через певні штучні обмеження на електроенергетичному ринку», – сказав Кудрицький.

За його словами, проблема стосується і ручного регулювання цін та правил на ринку. Коли граничні ціни та інші умови можуть змінюватися адміністративно, це знижує довіру інвесторів і гальмує будівництво нової генерації.

«І не буде можливості в українських апаратчиків такого пострадянського штибу вручну контролювати ціну на ринку, контролювати якісь правила функціонування цього ринку в спосіб, який не є прозорим і який може бути дискримінаційним для одних гравців і преференційним для інших», – наголосив він.

Кудрицький вважає, що перехід до правил європейського енергоринку дозволить одночасно збільшити імпорт, покращити умови для інвестицій у нові електростанції та в перспективі скоротити кількість відключень. За його словами, для кінцевого споживача повноцінна інтеграція з європейським ринком може означати «менше відключень і нижчий цінник».

Раніше кандидат політичних наук Віталій Сташук заявив, що імпорт не завжди може заходити в потрібних обсягах до України через цінові бар'єри (прайс-кепи).

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Теги: імпорт будівництво Укренерго Володимир Кудрицький енергетика

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