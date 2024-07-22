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Скільки Росгвардійців воює в Україні? Британська розвідка оприлюднила цифри

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Скільки Росгвардійців воює в Україні? Британська розвідка оприлюднила цифри
Головний бойовий підрозділ Росгвардії, 116-а бригада спеціального призначення, швидше за все, складається з трьох полків військ
фото ілюстративне

Із початку 2024 Росгвардія намагалася збільшити свої передові сили за рахунок поглинання російських нерегулярних формувань

Наразі в Україні дислоковано понад 30 тис. співробітників Росгвардії. Більшість особового складу  займається охороною тилу, і лише кілька підрозділів беруть участь у боях на передовий. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у X (Twitter).

Як зазначається у зведенні, головний бойовий підрозділ Росгвардії, 116-а бригада спеціального призначення, швидше за все, складається з трьох полків військ, які мають доступ до танків, бойових машин піхоти та артилерії.

За даними британської розвідки, з початку 2024 Росгвардія намагалася збільшити свої передові сили за рахунок поглинання російських нерегулярних формувань. Росгвардія успішно інтегрувала до своїх лав батальйон «Восток» так званої «ДНР» у травні 2024 року.

«Ймовірно, що очікувана угода про службу вагнерівських сил у складі 1-го добровольчого корпусу Росгвардії була порушена в березні 2024 року», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними розвідників, Росгвардія почала посилювати свої ресурси та особовий склад, зокрема залучає приватні військові компанії. Так, 3 жовтня 2023 року до складу Росгвардії увійшли підрозділи ПВК «Вагнер». А 3 січня 2024 року до складу увійшов батальйон «Восток» так званої «ДНР».

Крім того, зараз Росія працює над тим, щоб розформувати угруповування «Каскад», яке спеціалізується на операціях з використанням безпілотників. Його також планують залучити до Росгвардії.


 

Теги: британська розвідка війна

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