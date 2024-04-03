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Держава має продовжити пом’якшення валютних обмежень – НБУ

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Держава має продовжити пом’якшення валютних обмежень – НБУ
«Маємо рекордний бюджетний дефіцит за результатами 2023 року – 27% ВВП, за нашими оцінками», – сказав Пишний
фото: Національний банк України

Нацбанк підтримує зменшення валютних обмежень – Пишний

Держава має продовжити курс щодо пом’якшення валютних обмежень, оскільки вільний рух капіталу сприятиме підвищенню шансів держави на отримання необхідного обсягу фінансової допомоги у поточному році. Про це заявив очільник Національного банку України Андрій Пишний.

«Нам потрібно і надалі пом'якшувати валютні обмеження введені з початком вторгнення. Бізнесу необхідні можливості, які надає вільний рух капіталу», – сказав Пишний.

Разом з тим він наголошує на необхідності регуляції певних бізнес-процесів, зокрема надмірного попиту на валюту під час інвестування та в інших випадках.

«Наша макрофінансова стабільність досягнута під час війни не є ані випадковою, ані тим більше магічною. Це результат скоординованих дій і складних, вивірених рішень багатьох: Президента, уряду, партнерів та звісно НБУ», – додає очільник регулятора.

За його словами, рівень бюджетного дефіциту за результатами 2023 року складає – 27% ВВП. Відповідно для підтримки макроекономічних показників мають бути задіяні значні фінансові ресурси партнерів та країн, що допомагають Україні в часи війни, повідомляв раніше Пишний.

«Маємо рекордний бюджетний дефіцит за результатами 2023 року – 27% ВВП, за нашими оцінками. Це колосальні цифри. У бюджет 2024 року також закладений значний дефіцит, вагому частину якого буде дуже важко покрити без зовнішньої фінансової допомоги. Сьогодні мова йде про $37 млрд від наших іноземних партнерів у 2024 році» – зазначає Пишний.

На думку очільника НБУ цей показник – 37 млрд доларів – є саме тим, мінімальним, який дасть змогу збалансувати макроекономічні показники і зберігати систему стабільною.

Теги: Національний банк бюджет бізнес Андрій Пишний обмеження

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