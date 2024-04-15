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Український бізнес все частіше переїжджає з міст до областей: інфографіка

Катерина Іванова
glavcom.ua
Український бізнес все частіше переїжджає з міст до областей: інфографіка
Серед усіх компаній найбільше переїжджають оптовики
фото з відкритих джерел

Для переїзду найчастіше обирають Київську область

Майже 19 тис. компаній переїхало від початку 2022 року, за даними Єдиного державного реєстру. Найпопулярнішими напрямками, куди рухається бізнес, виявилися Київська та Закарпатська області. Про це повідомляє Опендадабот.

З усієї кількості компаній, які змінили своє розташування від початку повномасштабної війни, трохи більше 1 тис. переїхали з міста до області. Половина з них – понад 600 підприємств – виїхали з Києва, а ще 60 або 5,1% – з Одещини.

Український бізнес все частіше переїжджає з міст до областей: інфографіка фото 1

Переважно, для переїзду обирають Київську область – 546 переїздів. Це майже кожна друга релокація бізнесу від початку повномасштабної війни. А найпопулярнішим став маршрут з Києва до Київської області: 359 релокацій. Фактично, 30% усіх випадків, коли бізнес переїздить в область, припадають на цей маршрут. 

На другому та третьому місці шляхи від Львівської до Київської області та із Києва до Закарпаття – 2,7% та 2,6% відповідно (30-32 підприємств).

Український бізнес все частіше переїжджає з міст до областей: інфографіка фото 2

Лідерами за переїздами стали компанії, які займаються оптовою торгівлею – 344 релокацій (29.3%) та транспортна галузь – 92 релокації (7.8%)

Український бізнес все частіше переїжджає з міст до областей: інфографіка фото 3

ТОВ «Укролія» з обігом у понад 4 млрд грн стало найбільшою компанією, яка змінила своє розташування. Підприємство переїхало з Києва до Полтавської області. ТОВ «Київ-Атлантик Україна» з обігом у понад 2 млрд грн поїхало з Київщини до Черкащини.

Закриває топ бізнес-мігрантів ТОВ «Керхер» з обігом у понад 1 млрд грн – компанія змінила місце реєстрації на Київську область.

«Ми почали готуватись до переїзду ще 7 років тому – придбали землю, у 2020 році розпочали будівництво на Київщині, яке було перервано нападом РФ та частковою окупацією області. Вже за 4 місяці після звільнення Київщини компанія поновила будівництво – тож, наприкінці 2023 року наша команда заїхала у новий простір», – коментує Надія Крепосна, маркетолог компанії «Керхер». 

За її словами, розміщення компанії за межами міста, у регіонах, є частиною філософії бренду «Керхер» по всій Європі.

Нагадаємо, майже 19 тисяч разів компанії змінили своє місце реєстрації від початку 2022 року. Найпопулярнішим напрямком для переїзду став маршрут з Києва до Київської області. 173 компанії, які переїхали, згодом знову повернулись у свій регіон.

Також промисловці і підприємці скликають надзвичайний з’їзд. На позачерговому надзвичайному з'їзді буде представлено план підвищення самодостатності економіки України.

До слова, протягом другого року повномасштабної війни українці відкрили найбільшу кількість ФОПів за останні 10 років – майже 315 тисяч.

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Теги: звільнення Україна будівництво бізнес Закарпаття

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