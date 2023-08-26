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Названо найпопулярніші імена, які обирали для новонароджених цьогоріч

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Названо найпопулярніші імена, які обирали для новонароджених цьогоріч
Дитині можна дати не більше двох імен
фото з відкритих джерел

Українці найчастіше називали дітей іменами Анастасія та Андрій

У Міністерстві юстиції поділилися добіркою імен, якими в Україні найчастіше називали малюків у першому півріччі 2023 року. Найпопулярніші з них опублікували у соцмережах відомства.

Зокрема, найпоширенішими іменами при державній реєстрації народження стали такі:

  • Анастасія, Вікторія, Дарина, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Софія, Соломія;
  • Андрій, Богдан, Володимир, Василь, Данило, Іван, Матвій, Микола, Олександр, Ярослав.

У Мін’юсті нагадують, що ім’я дитини визначається за згодою батьків новонародженого, як це визначено статтею 146 Сімейного кодексу України.

Якщо ж мати дитини не перебуває у шлюбі й при цьому відсутнє добровільне визнання батьківства – ім'я для малечі визначає сама мама.

Дитині можна дати не більше двох імен, якщо інше не випливає зі звичаю національної меншини, до якої належать мати та (або) батько. 

Спір між батьками щодо імені дитини може вирішуватися органом опіки та піклування або судом.

Нагадаємо, у 2022 році у топ потрапили імена Софія, Марія, Марк та Артем.

Водночас українці давали дітям рідковживані та «переможні» імена, як-от Кий, Стефанія, Джавеліна, Мрія.

Теги: діти дитина українці

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