«Інтерпайп» придбав завод у Румунії

Аліна Самойленко
фото: Інтерпайп

Придбання румунського підприємства дозволить оптимізувати логістику та посилити конкурентоспроможність «Інтерпайпу»

Українська промислова компанія «Інтерпайп» завершила угоду з придбання заводу ArcelorMittal Tubular Products (AMTP), розташованого в румунському місті Роман. Як повідомили в пресслужбі компанії, цей крок став історичним для виробника, оскільки завод у Румунії є його першим закордонним виробничим активом на території Європейського Союзу. Про це пише «Главком».

Завод AMTP Roman спеціалізується на виготовленні безшовних сталевих труб великого діаметру (від 168,3 мм до 406,4 мм). Його продукція має широкий попит на ринках Європи та за її межами. Гендиректор «Інтерпайпу» Лука Занотті підкреслив, що ця інтеграція дозволить компанії зміцнити свої позиції в ЄС та розширити міжнародну присутність.

«Інтерпайп» є одним із провідних українських виробників сталевих труб і залізничної продукції. На сьогодні компанія постачає свої товари у понад 70 країн світу, маючи розгалужену мережу торгових офісів на Близькому Сході, у Північній Америці та Європі. Придбання румунського підприємства дозволить оптимізувати логістику та посилити конкурентоспроможність українського бренду на ключових світових ринках.

Нагадаємо, українська промислова компанія «Інтерпайп» у 2024 році скоротила питомі викиди CO2 при виробництві 1 тонни безшовної труби на 61%, залізничної продукції – на 46% у порівнянні із 2010 роком. 

Про це повідомила компанія під час презентації «Шлях Декарбонізації». Також були визначені цілі на 2030 рік.

До слова, українська промислова компанія «Інтерпайп» активно розширює свою присутність на європейському ринку залізничної продукції. Якщо зараз ринок вантажних коліс Європи вже є «домашнім» для компанії, то наступний амбітний крок – вихід у сегмент пасажирських коліс. 

Читайте також

В Ярославлі сталася пожежа на одному з найбільших російських НПЗ «ЯрославльНефтеоргСинтез»
Справжня ціль – не бензин: навіщо Україна б'є по нафтохімії Росії
29 березня, 14:24
Йдеться про атаку дрона на великий промисловий комплекс
Нафтовий гігант Еміратів закрив свій НПЗ: причина
10 березня, 20:28
Зеленський та Нікушор Дан підписали низку двосторонніх документів
Зеленський підбив підсумки зустрічі з президентом Румунії (відео)
12 березня, 17:48
Було уражено інфраструктуру військового аеродрому «Майкоп», що в Республіці Адигея
Генштаб підтвердив ураження аеродрому «Майкоп» та заводу «Кремній Ел»
14 березня, 13:21
Комбінований обстріл Києва та області, уражено НПЗ у Росії: головне за ніч
Комбінований обстріл Києва та області, уражено НПЗ у Росії: головне за ніч
14 березня, 06:02
Мерія Львова припинила співпрацю з польською компанією
Львів розірвав контракт із польським підрядником на будівництво сміттєпереробного заводу: подробиці
24 березня, 11:51
Інспекція з надзвичайних ситуацій міста Тульча працює на місці падіння дрона
Російський дрон залетів до Румунії: що відомо про наслідки (фото)
26 березня, 13:00
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
У Самарській області уражено завод з виробництва вибухівки (відео)
28 березня, 06:54
Добова пропускна здатність обʼєкта становитиме 600 легкових авто, 30 автобусів і 350 вантажівок
Голова Агентства відновлення розповів, коли на кордоні з Румунією з’явиться новий пункт пропуску
2 квiтня, 19:05

Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
Уряд анонсував нові гранти та впровадження РЕБ для аграріїв
«Нова Пошта» змінює ціни: скільки коштуватиме відправити посилку з 13 квітня
«Нова Пошта» змінює ціни: скільки коштуватиме відправити посилку з 13 квітня
Доставка за 1 грн. «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових
Доставка за 1 грн. «Укрпошта» запровадила спеціальний тариф для військових
«Інтерпайп» придбав завод у Румунії
«Інтерпайп» придбав завод у Румунії
Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко
Повернення до знижених прайс-кепів вбиває інвестиції у генерацію електрики – Харченко
Французьке видання розповіло про проєкт «Метінвесту» з реабілітації поранених завдяки плаванню
Французьке видання розповіло про проєкт «Метінвесту» з реабілітації поранених завдяки плаванню

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
