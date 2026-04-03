«Інтерпайп» придбав завод у Румунії

Придбання румунського підприємства дозволить оптимізувати логістику та посилити конкурентоспроможність «Інтерпайпу»

Українська промислова компанія «Інтерпайп» завершила угоду з придбання заводу ArcelorMittal Tubular Products (AMTP), розташованого в румунському місті Роман. Як повідомили в пресслужбі компанії, цей крок став історичним для виробника, оскільки завод у Румунії є його першим закордонним виробничим активом на території Європейського Союзу. Про це пише «Главком».

Завод AMTP Roman спеціалізується на виготовленні безшовних сталевих труб великого діаметру (від 168,3 мм до 406,4 мм). Його продукція має широкий попит на ринках Європи та за її межами. Гендиректор «Інтерпайпу» Лука Занотті підкреслив, що ця інтеграція дозволить компанії зміцнити свої позиції в ЄС та розширити міжнародну присутність.

«Інтерпайп» є одним із провідних українських виробників сталевих труб і залізничної продукції. На сьогодні компанія постачає свої товари у понад 70 країн світу, маючи розгалужену мережу торгових офісів на Близькому Сході, у Північній Америці та Європі. Придбання румунського підприємства дозволить оптимізувати логістику та посилити конкурентоспроможність українського бренду на ключових світових ринках.

Нагадаємо, українська промислова компанія «Інтерпайп» у 2024 році скоротила питомі викиди CO2 при виробництві 1 тонни безшовної труби на 61%, залізничної продукції – на 46% у порівнянні із 2010 роком.

Про це повідомила компанія під час презентації «Шлях Декарбонізації». Також були визначені цілі на 2030 рік.

До слова, українська промислова компанія «Інтерпайп» активно розширює свою присутність на європейському ринку залізничної продукції. Якщо зараз ринок вантажних коліс Європи вже є «домашнім» для компанії, то наступний амбітний крок – вихід у сегмент пасажирських коліс.