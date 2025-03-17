«Інтерпайп» виходить на ринок пасажирських коліс Європи

Українська компанія вже є важливим гравцем у вантажному сегменті, а тепер прагне закріпитися у пасажирському

Українська промислова компанія «Інтерпайп» активно розширює свою присутність на європейському ринку залізничної продукції. Якщо зараз ринок вантажних коліс Європи вже є «домашнім» для компанії, то наступний амбітний крок – вихід у сегмент пасажирських коліс. Про це розповів директор дивізіону залізничної продукції Олександр Гарькавий під час «Саміту експортерів-2025», організованого Forbes Ukraine.

За словами Гарькавого, компанія постачає залізничну продукцію в усі країни Європи, і наразі на двох із трьох вантажних вагонів ЄС встановлені колеса українського виробництва. Однак «Інтерпайп» у рамках стратегії розвитку до 2032 року планує активно заходити у сегмент пасажирських коліс, що є значно складнішим і технологічнішим, ніж вантажний.

«Кожен пасажирський поїзд має унікальну конструкцію колеса, а кожен національний оператор залізниць у Європі – власні стандарти, що доповнюють загальноєвропейські. До того ж, сертифікація у світових вагонобудівних корпораціях, таких як Siemens, Alstom та Stadler, – це складний і тривалий процес», – пояснив Олександр Гарькавий.

Проте у «Інтерпайпу» є суттєва перевага. Компанія вже має успішний досвід постачання пасажирських коліс для швидкісних поїздів Deutsche Bahn. Крім того, компанія володіє власним виробництвом сталі, що дозволяє їй контролювати якість продукції. За рівнем зниження викидів CO2 та карбонового сліду український виробник випереджає конкурентів, що робить його продукцію ще більш привабливою для європейських замовників.

«Колесо під певний пасажирський поїзд – це розвиток окремого продукту. Для цього потрібна сильна технічна експертиза, більше кваліфікованих інженерів. Ми із оптимізмом приймаємо цей виклик», – підкреслив директор дивізіону залізничної продукції «Інтерпайп».

Як повідомляв GMK Center, у 2024 році «Інтерпайп» реалізував на європейському ринку понад 80 тис. т залізничної продукції, що перевершує показники 2021 року. Потужності залізничного дивізіону завантажені на 100%.