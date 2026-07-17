«Метінвест» увійшов до числа найбільших інвесторів України під час війни – рейтинг

Кошти були спрямовані на підвищення безпеки працівників та забезпечення безперебійної роботи виробництва

Майже 45 млрд в Україну: «Метінвест» Ахметова увійшов до рейтингу найбільших інвесторів від Liga.net і ФРУ

Група «Метінвест» увійшла до переліку найбільших інвесторів України за підсумками 2022–2025 років у рейтингу, підготовленому Liga.net спільно з Федерацією роботодавців України. За цей період компанія інвестувала в українську економіку 43,6 млрд грн.

За даними рейтингу, компанія «Метінвест» інвестувала 11 млрд грн у 2022 році, 11,7 млрд грн – у 2023-му, 10,1 млрд грн – у 2024 році та 10,8 млрд грн – у 2025-му.

Кошти були спрямовані на підвищення безпеки працівників, забезпечення безперебійної роботи виробництва, реалізацію проєктів нового будівництва на об'єднаному ГЗК у межах переходу до «зеленої» металургії, а також розвиток власної генерації електроенергії.

Перше місце у персоніфікованому рейтингу найбільших інвесторів посів кінцевий бенефіціар компаній «Метінвест» та ДТЕК Рінат Ахметов: сукупний обсяг інвестицій двох його компаній у 2022–2025 роках становив 145,3 млрд грн. Також до першої п'ятірки рейтингу увійшли Юрій Косюк, Віталій Антонов, Геннадій Буткевич та Євген Єрмаков.

Як зазначають автори дослідження, для підготовки першого в Україні персоніфікованого рейтингу капітальних інвестицій Liga.net проаналізувала фінансову звітність, відкриті державні реєстри та надіслала запити понад 60 найбільшим компаніям з українським капіталом. До рейтингу увійшли лише компанії, які офіційно підтвердили обсяги своїх капітальних інвестицій.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення «Метінвест» забезпечив Україні понад 150 млрд грн експортної виручки, та надав загальної допомоги на суму 9,3 млрд грн. Із них 4,9 млрд грн – це допомога армії в межах ініціативи «Сталевий фронт».

Також компанія неодноразово посідала найвищі місця у рейтингу найкращих роботодавців для ветеранів та студентів-інженерів: зараз на Метінвест припадає майже третина ветеранів, які повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Крім того, виш компанії «Метінвест Політехніка» пропонує ветеранам пільговий вступ на перспективні інженерні спеціальності: до вишу їх приймають без екзаменів, тільки за результатами співбесіди.