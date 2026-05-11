«Центренерго» отримало нового очільника

Керівником компанії було призначено Сергія Ісаченка

Наглядова рада ПАТ «Центренерго» звільнила генерального директора компанії Євгенія Гаркавого, який очолював компанію з червня 2024 року. Зміна керівництва стало рішенням Фонду державного майна та наглядової ради акціонерного товариства. Про це повідомляє «Главком».

Новим очільником компанії було призначено Сергія Ісаченка. «Зміна керівництва «Центренерго»: рішення Фонду державного майна України та Наглядової ради, відповідно до якого підготовка та проходження опалювального сезону 2026/2027 переходить у зону відповідальності нового керівництва. Відповідно, Євгеній Гаркавий завершує виконання обов’язків генерального директора компанії», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, коли Гаркавий очолив компанію на рахунку «Центренерго» було 480 тис. грн, а генерація на обох електростанціях на вільній території була повністю знищена внаслідок обстрілів росіян. З того моменту компанія пережила ще понад 200 влучань.

Водночас «Центренерго» вдалося вийти із дефолтного стану, отримати найвищий прибуток з часів заснування (4,84 млрд грн), отримати прибуток від основної діяльності у сумі 7,01 млрд грн. Сума на рахунку збільшилася до 3,6 млрд грн.

«22,5 місяці повної залученості й фокусу, коли межа між роботою та відновленням часто стирається. Але саме це дозволило пройти найскладніші етапи разом із командою та системою, яка працювала без права на зупинку», – йдеться в заяві.

За даними аналітичної системи YouControl, Сергій Ісадченко має історичний зв'язок з низкою компаній, що входили в групу Андрія Зінатулліна, юрособи працюють у різних сферах: будівництва (ТОВ «БК «Проектбуд»), торгівлі відходами та брухтом (ТОВ «Екодонресурс»), ПЕК (ТОВ «КП «Печеніги», ТОВ «Екодонінвест») та інших.

Раніше повідомлялося, що внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада 2025 року в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».