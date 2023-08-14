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Керівник націоналізованого «Сенс банку» подав у відставку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Керівник націоналізованого «Сенс банку» подав у відставку
21 липня Національний банк України ухвалив рішення вивести з ринку «Сенс Банк»
фото з відкритих джерел

Тимчасово виконувати обов'язки голови призначена Олена Зубченко

Керівник «Сенс банку» Дмитро Кузьмін написав заяву про відставку. Про це Forbes розповіли двоє співрозмовників у НБУ та в самому банку.

Як зазначається, тимчасовою виконуючою обов'язки голови призначена Олена Зубченко – колишня членкиня наглядової ради Державної іпотечної установи та директорка Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів.

«Пан Дмитро Кузьмін, подав у відставку за взаємною згодою з особистих причин. Наглядова Рада розпочне процес відбору та призначення нового постійного Голови Правління якнайшвидше» – йдеться у релізі банку, оприлюденому ввечері 14 серпня.
Нове правління та наглядова рада розпочали роботу 24 липня, одразу після націоналізації Sense Bank. За цей час правлінню, зокрема голові Кузьміну, не вдалось налагодити ефективну роботу, розповідали Forbes шестеро співрозмовників у трьох держустановах, що брали участь у націоналізації, та у банку.
Контекст

«Сенс Банк» – це колишній «Альфа-банк». Він став найбільшим в Україні банком, який належить підсанкційним особам, а саме – Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову.

Ще в березні 2023 року Нацбанк визнав ділову репутацію акціонерів «Сенс Банку» небездоганною та заборонив їм брати участь в управлінні банком.

А вже у травні Верховна Рада ухвалила законопроект для націоналізації підприємства, який дозволяє передавати у власність держави банки, що належать підсанкційним особам.

Фрідман, Авен та Косогов не можуть продати свої акції, оскільки проти них запровадили західні обмеження.

Нагадаємо, 20 липня Національний банк України ухвалив рішення вивести з ринку «Сенс Банк». Власники істотної частки «Сенс Банку», які знаходяться під міжнародними санкціями, віднині позбавлені права розпоряджатися своїми активами та відчужувати їх у будь який спосіб.

Читайте також: НБУ передає «Сенс Банк» у власність держави. Як доля коштів вкладників
Теги: Національний банк Forbes Нацбанк

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