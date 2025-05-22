Королі медичних тендерів. Секрети успішного бізнесу Петра Багрія

Змова, перепродаж та редагування тендерної документації: компанія Петра Багрія виграла тендер Інституту педіатрії, а кримінальна справа про це випарувалася?

Державні та комунальні медичні закупівлі в Україні завжди були сферою, що привертає увагу не лише журналістів-розслідувачів, антикорупційних активістів, але й правоохоронних органів. Великі гравці неодмінно потрапляли в скандали через картельні змови, завищені ціни та зриви поставок. Така доля спіткала і компанії, пов'язані з Петром Багрієм, якого можна вважати ледь не куратором сфери медзакупівель. З 2010 року Багрій очолює Асоціацію виробників ліків України.

Розкажемо про один дуже показовий, приклад, який ілюструє бізнес-процеси, побудовані на здоров’ї українців. Мова піде про учасників тендера, які стали фігурантами кримінального провадження Печерським управління Головного управління Національної поліції в Києві.

Але спершу про пов'язаність згаданих компаній між собою та з фінансово-промисловою компанією групою «Кліар Енерджі» однією з ключових осіб якої є Петро Багрій. Так, «Діатом» та «Портал Трейд», відповідно до аналізу системи YouControl, протягом 2014-2021 років мали спільний номер телефону (050-333-66-52). Цей же номер досі збігається за компанією БМВП «Сучасник» – будівельної фірми, бенефіціаром якої є Петро Багрій та його давній бізнес-партнер Михайло Кучірка.

Зв’язки бізнес-імперії Багрія дані: YouControl

А ось «Портал-Трейд», окрім спільного номера телефона, у засновниках і власниках має вже згаданого Кучірку та Єлізавету Петрівну Багрій, доньку керівника Асоціації виробників ліків України.

Ще цікаві деталі. Одним із перших засновників фірм «Портал Трейд» і «Діатом» був киянин Андрій Самарчянц. Станом на 2013-2014 роки, обидві компанії мали спільну адресу прописки: село Крюківщина Київської області, вулиця Вишнева, 26.

Тепер про закупівлю, що стала предметом розслідування. Мова йде про постачання медичного обладнання для потреб Державної установи «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук`янової» Національної академії медичних України. За умовами тендера заклад закуповував «Лапароскопічну систему візуалізації з можливістю підключення 2D, 3D голови ендовідеокамер і набором лапароскопічних інструментів у комплекті: НК 024:2023: 32617 Система лапароскопічна, багаторазового використання». Очікувана вартість предмету закупівлі склала 9,108 млн грн. «Діатом», єдиний учасник закупівлі, запропонував поставити необхідне обладнання за ціною у 9,107 млн грн. Ніби, хоч і не значна, але економія бюджетних коштів. Однак, правоохоронці з цим не погоджуються.

Як випливає з матеріалів розслідування, постачальник завищив вартість обладнання. Вказується, що для завищення вартості «Діатом» фактично підконтрольний йому «Портал-Трейд» – бухгалтер цієї компанії діяла за вказівками посадовців «Діатом».

«Так, з метою завищення ціни на «лапароскопічну система візуалізації з можливістю підключення 2D, 3D голови ендовідеокамер і набором» вказане обладнання спочатку реалізується ТОВ «Б.Браун медікал Україна» на ТОВ «Портал трейд» за ціною 4,6 млн грн (з ПДВ) з урахуванням знижки 40% (знижка у накладній прописана з метою приховування реальної ціни на вказане обладнання). У свою чергу ТОВ «Портал трейд» продало вищезазначене обладнання на користь ТОВ «Діатом» за ціною 8,2 млн грн (з ПДВ)», – ідеться в ухвалі Печерського райсуду Києва, який розглядав питання проведення слідчих дій у рамках кримінального провадження.

А для тих, кого вже не здивуєш змовою двох компаній, у матеріалах справи є ще цікаві факти. Так, виявляється співробітники, відповідальні за організацію закупівель, інформували представників компаній про підготовку до їх проведення. У матеріалах провадження вказується, що перед оголошенням закупівлі лапароскопічної системи, співробітник Інституту педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України вступив у змову з керівником проектів SGM&MIS & OR Supply Bbraun ТОВ «Діатом» і передав їм тендерну документацію для редагування. Саме відредагована документація, за версією слідства, і використовувалася під час оголошення тендера.

«При цьому, у вищезазначеній тендерній документації сформовано ряд дискримінаційних вимог, які суттєво звузили конкуренцію та не допустили до торгів представників відомих світових виробників, які могли поставити товар за значно меншими цінами», – сказано у судовій ухвалі.

Наразі, на жаль, невідома доля цього кримінального провадженням: чи його закрито, чи передано справу до суду для розгляду по суті?

До слова, це не єдиний приклад закупівель з явними ознаками змови, де фігурують компанії пов’язані з Багрієм. У 2021 році ТОВ «Діатом» згадувалося у кримінальному провадженні під час поставки концентрату для розчину для інфузій з активною речовиною «Пембролізумаб». Замовником виступав департамент охорони здоров’я КМДА. За версією слідства, сума збитків склала 4,9 млн грн (внаслідок завищення вартості товару).

Крім цього, влітку 2024 року адвокат Олег Перегуда закликав НАБУ та САП зайнятися ТОВ «Діатом», яке, за його словами, з іншими учасниками тендерів розробило схему перемоги. Суть схеми нібито полягала в участі в тендері пов'язаних компаній, з яких одна має малу ціну, а інші завищені. Потім через суд перемогу компанії із заниженими цінами визнають незаконною та переможцем стає фірма із завищеними цінами.

Але не дивлячись на такий «шлейф», компанії Багрія продовжують брати активну участь та перемагати у тендерах. Так, наприклад, близька до нього «Діатом» з початку 2025 року вже перемогла у закупівлях на суму понад 37 млн грн.

«Главком»