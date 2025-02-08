Військові вперше показали IRIS-T SLS в Україні: помічено цікаву деталь

ПК «Захід» оприлюднило фото зенітного ракетного комплексу IRIS-T, що стало фактично першою офіційною демонстрацією цього ЗРК саме у версії ближньої дії

Перші зенітні ракетні комплекси IRIS-T SLS були поставлені в Україну ще у 2022 році. Сьогодні їх вперше показали на загал. Про це повідомляє Defence Express.

Так, повітряне командування «Захід» сьогодні, 8 лютого, опублікувало розповідь про один з бойових епізодів, в якому екіпажу німецького зенітного ракетного комплексу IRIS-T вдалося збити російську крилату ракету типу Х-101.

ПК «Захід» також оприлюднило фото зенітного ракетного комплексу IRIS-T, що стало фактично першою офіційною демонстрацією цього ЗРК саме у версії ближньої дії.

Однак, найцікавіше в оприлюдненому зображенні – це той факт, що пускова під чотири ракети базується на шасі вантажного автомобіля від Iveco типу Eurocargo з колісною формулою 4×4.

Для розуміння, у 2018 році виробник систем IRIS-T – німецька оборонна компанія Diehl Defence – демонструвала версію SLS (Surface Launched Standard) на базі гусеничного шасі Bv 410 з інтегрованим радаром Saab Giraffe 1X.

Роком пізніше шведська армія показувала свій IRIS-T SLS під позначенням Luftvärnsrobotsystem 98 (lvrbs 98) на базі машини Eldenhet 98, це спеціалізована версія того ж Bv 410, і також без інтегрованої РЛС.

Нагадаємо, Україна отримала ще один комплекс протиповітряної оборони Iris-T в рамках військової підтримки від Німеччини. Це вже шоста така система. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц