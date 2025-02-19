Конфуз під час візиту до ОАЕ. Заступниця міністра з України здивувала одягом

На офіційно-ділових зустрічах в арабських країнах треба вдягатися більш стримано

Костюм Альони Шкрум виявився занадто яскравим для офіційної зустрічі в ОАЕ

Перша заступниця міністра розвитку громад та територій України, колишня депутатка від ВО «Батьківщина», дружина депутата від «Слуги народу» Дмитра Наталухи Альона Шкрум спричинила конфуз в ОАЕ. Вона одягла яскраво-блакитний костюм, хоча вся українська делегація були в темних кольорах, відповідно до дрес-коду в арабських країнах.

Світлину зустрічі опубліковано на офіційному сайті Міністерства розвитку громад та територій України.

Альона Шкрум відвідала Об’єднані Арабські Емірати у складі української делегації

Разом з першою віце-прем’єр-міністеркою – міністеркою економіки України Юлією Свириденко, Альона Шкрум провела розширену зустріч з міністром економіки ОАЕ Абдуллою Бін Тук Аль Маррі, міністром з питань міжнародної торгівлі ОАЕ Тані бін Ахмед Аль Зеюді, міністром інвестицій ОАЕ Мохамедом бін Хасан Мохамед Хасан Алсувайді.

Представники української делегації, на чолі з міністеркою економіки України Юлією Свириденко, дотримались темних кольорів у одязі. Дрес-код на офіційно-ділових зустрічах в арабських країнах передбачає саме темні, стримані кольори.

Дрес-код радить не вдягатися надто яскраво

Альона Шкрум без зайвих сумнівів сама поширила світлини з візиту в Обʼєднані Арабські Емірати на своїй сторінці в Facebook.

фото: Альона Шкрум/Facebook

Політичні телеграмканали вже назвали конфуз із порушення дрескоду скандалом і навіть повідомили подробиці. «Шкрум викликала роздратування як особисто Свириденко, так й не розуміння приймаючої сторони. На публіку скандал було вирішено не виносити, але в Туреччину, де відбулася майже аналогічна тематична зустріч, Шкрум вже не полетіла. Хоча в Міністерстві розвитку (глава Олексій Кулеба) вона керує напрямками міжнародної співпраці та координує напрямок інвестиційних проєктів», – пише Bankova Mail.

Офіційна зустріч в Туреччині. Альона Шкрум вже не бере участі

Зазначимо, під час офіційного візиту до Об’єднаних Арабських Еміратів Володимир Зеленський провів в Абу-Дабі переговори з президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном у розширеному форматі та тет-а-тет.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Альона Шкрум повідомила, що складає депутатський мандат. Народною депутаткою 9 скликання від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» вона була обрана у 2019 році.

«Главком» повідомляв, що замість Альони Шкрум до Верховної Ради потрапив голова фермерського господарства «Агролайн-Поділля» Богдан Лукашук – син нардепа IV-VII скликань від ВО «Батьківщина» Олега Лукашука.