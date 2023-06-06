Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Метінвест Ахметова відзвітував про суми, спрямовані для української армії

glavcom.ua
Метінвест Ахметова відзвітував про суми, спрямовані для української армії
Українське військо вже отримало 1 200 дронів, що робить компанію одним із найбільших приватних постачальників безпілотників в армію
фото з відкритих джерел

Метінвест налагодив системне постачання на фронт обладнання та техніки, частину з якого закуповує за кордоном

За 15 місяців, які триває повномасштабна війна з Росією, Метінвест направив на потреби українських бійців понад 2 мільярди гривень. Допомогу героям компанія надає в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов. Всього ж на допомогу Україні та українцям Метінвест спрямував 3,7 мільярди гривень. Про це йдеться у звіті на сайті компанії, присвяченому 17-річчю роботи.

Ще навесні 2022 року Метінвест налагодив виробництво сталі, з якої виготовляють пластини для бронежилетів. На фронт вже заправлено понад 150 тисяч бронежилетів, також компанія створила запас готових пластин: їх військовослужбовці можуть безплатно отримати за запитом.

Зі спецсталі компанії також виготовляють броньовані щити для операторів великокаліберної зброї та захисні елементи для транспорту, що працює на лінії вогню. Крім того, Метінвест передав на передову вже понад 200 мобільних укриттів для зміцнення окопів: конструкція із хвилястої сталі, за умови правильної установки, може витримати навіть обстріл 152-мм снарядами.

«Раніше ми тішилися, що нашу сталь обирають для будівництва кораблів, зведення мостів і величних споруд. А тепер ми пишаємося, що сталь Метінвесту рятує життя воїнів, дбає про їхній комфорт на передовій і стоїть на варті українських кордонів. У мирному житті команда Метінвесту була опорою економічної сталості України, а зараз наші люди воюють за незалежність батьківщини на передовій і в тилу. Так, ми не обирали війну. Проте наш вибір – боротися. За свободу, самоідентичність і майбутнє, що подарує перемога», – каже генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

Також Метінвест налагодив системне постачання на фронт обладнання та техніки, частину з якого закуповує за кордоном. Українське військо вже отримало 1 200 дронів, що робить компанію одним із найбільших приватних постачальників безпілотників в армію. Також компанія передала 1 700 тепловізорів, 376 автівок, зокрема й «швидких». А для заправлення техніки надано 1,2 млн літрів пального.

Для новоствореного добровольчого батальйону Міністерства внутрішніх справ України «Гвардія наступу» Метінвест передав обладнання на 10 млн грн – прилади нічного бачення, дальноміри, приціли, біноклі, квадрокоптери, зарядні станції, старлінки, планшети та ноутбуки. А бійці третьої окремої штурмової бригади ЗСУ отримали обладнання для побудови мереж комунікації, спецапаратуру для бронетранспортерів і зарядні станції на понад 20 млн грн.

Метінвест спільно з благодійним фондом PULSE розвиває тактичну медицину в Україні. На організацію навчання військовослужбовців у зоні бойових дій компанія спрямувала майже 8,5 млн грн. Окрім того, Метінвест передав оборонцям 31,5 тисячі аптечок та кровоспинних турнікетів.

Як відомо, крім мілітарного компанія має також гуманітарній напрям. Проєкт «Рятуємо життя», який започаткував Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова, надає допомогу українцям, які постраждали від війни: вже понад пів мільйона людей у 70 територіальних громадах отримали продукти, засоби особистої гігієни й речі першої потреби. Крім того, проєкт розвиває напрям допомоги українцям, які через війну втратили кінцівки: наразі процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 48 осіб, із них 13 вже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро.

Теги: війна Рінат Ахметов допомога ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З 24 лютого 2022 року і до цього часу триває повномасштабна війна Росії проти України
Скільки заброньовано військовозобов’язаних під час війни? Мінекономіки дало відповідь
Сьогодні, 09:35
Українські бійці рухаються доволі широким фронтом
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
Вчора, 17:07
72% населення Білгорода підтримало війну. Тепер ми їх впускаємо в Україну?
72% населення Білгорода підтримало війну. Тепер ми їх впускаємо в Україну?
4 червня, 16:11
Бізнесмен перебуває на фронті
Маша Єфросініна похвалилася «фронтовою романтикою» від чоловіка
4 червня, 15:45
Під час навчань будуть відпрацьовані питання підготовки та ведення бойових дій ракетних військ
Білорусь розпочала навчання із завдання ракетних ударів
30 травня, 15:56
В Україні триває розпочався 15-й щорічний Київський безпековий форум
США будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно – Нуланд
25 травня, 18:17
Підсудний провину не визнав
Воював в Україні на боці РФ. У Киргизстані чоловік отримав 10 років в'язниці
17 травня, 21:52
Ігор Корнет очолює «МВС ЛНР» з 2014 року
Вибух у Луганську. Стало відомо, на кого було скоєно замах
15 травня, 15:31
Інформаційні атаки йдуть на українців кожного дня
Медіаграмотність для українців. Чому це важливо
10 травня, 17:46

Бізнес

Метінвест Ахметова відзвітував про суми, спрямовані для української армії
Метінвест Ахметова відзвітував про суми, спрямовані для української армії
Мінагрополітики пояснило рекордне зростання цін на популярний овоч
Мінагрополітики пояснило рекордне зростання цін на популярний овоч
Експерти назвали орієнтовну ціну на черешню та полуницю влітку
Експерти назвали орієнтовну ціну на черешню та полуницю влітку
Вже не страшно, але зарано. Кім розповів, як бізнес повертається на Миколаївщину
Вже не страшно, але зарано. Кім розповів, як бізнес повертається на Миколаївщину
Нові бізнеси під час війни. Директорка Держслужби зайнятості розповіла, як зараз допомагають підприємцям
Нові бізнеси під час війни. Директорка Держслужби зайнятості розповіла, як зараз допомагають підприємцям
Метінвест планує постачати сталь для відновлення українських мостів – СЕО компанії
Метінвест планує постачати сталь для відновлення українських мостів – СЕО компанії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
57K
Кримські партизани дізналися, хто підірвав Каховську ГЕС
51K
Атака Банкової на Кличка: Піар на крові – це гидко
28K
Міноборони оголосило про початок контрнаступальних дій на деяких напрямках
16K
На Житомирщині пролунали вибухи
14K
Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС: що робити в критичній ситуації
13K
Підрив Каховської ГЕС. Окупанти визнали, в Криму буде біда з водою

Новини

Вибухи у Києві, підрив окупантами Каховської ГЕС: головне за ніч
Сьогодні, 07:05
Частину України очікують грози та дощі: прогноз погоди на 6 червня
Сьогодні, 05:28
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад три години
Сьогодні, 04:12
На Київщині працює ППО (оновлено)
Сьогодні, 04:07
6 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
Готуємо нові кроки для обмеження військового потенціалу РФ – звернення Зеленського
Вчора, 22:36

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту