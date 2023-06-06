Метінвест Ахметова відзвітував про суми, спрямовані для української армії

Метінвест налагодив системне постачання на фронт обладнання та техніки, частину з якого закуповує за кордоном

За 15 місяців, які триває повномасштабна війна з Росією, Метінвест направив на потреби українських бійців понад 2 мільярди гривень. Допомогу героям компанія надає в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов. Всього ж на допомогу Україні та українцям Метінвест спрямував 3,7 мільярди гривень. Про це йдеться у звіті на сайті компанії, присвяченому 17-річчю роботи.

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Ще навесні 2022 року Метінвест налагодив виробництво сталі, з якої виготовляють пластини для бронежилетів. На фронт вже заправлено понад 150 тисяч бронежилетів, також компанія створила запас готових пластин: їх військовослужбовці можуть безплатно отримати за запитом.

Зі спецсталі компанії також виготовляють броньовані щити для операторів великокаліберної зброї та захисні елементи для транспорту, що працює на лінії вогню. Крім того, Метінвест передав на передову вже понад 200 мобільних укриттів для зміцнення окопів: конструкція із хвилястої сталі, за умови правильної установки, може витримати навіть обстріл 152-мм снарядами.

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«Раніше ми тішилися, що нашу сталь обирають для будівництва кораблів, зведення мостів і величних споруд. А тепер ми пишаємося, що сталь Метінвесту рятує життя воїнів, дбає про їхній комфорт на передовій і стоїть на варті українських кордонів. У мирному житті команда Метінвесту була опорою економічної сталості України, а зараз наші люди воюють за незалежність батьківщини на передовій і в тилу. Так, ми не обирали війну. Проте наш вибір – боротися. За свободу, самоідентичність і майбутнє, що подарує перемога», – каже генеральний директор Метінвесту Юрій Риженков.

Також Метінвест налагодив системне постачання на фронт обладнання та техніки, частину з якого закуповує за кордоном. Українське військо вже отримало 1 200 дронів, що робить компанію одним із найбільших приватних постачальників безпілотників в армію. Також компанія передала 1 700 тепловізорів, 376 автівок, зокрема й «швидких». А для заправлення техніки надано 1,2 млн літрів пального.

Для новоствореного добровольчого батальйону Міністерства внутрішніх справ України «Гвардія наступу» Метінвест передав обладнання на 10 млн грн – прилади нічного бачення, дальноміри, приціли, біноклі, квадрокоптери, зарядні станції, старлінки, планшети та ноутбуки. А бійці третьої окремої штурмової бригади ЗСУ отримали обладнання для побудови мереж комунікації, спецапаратуру для бронетранспортерів і зарядні станції на понад 20 млн грн.

Метінвест спільно з благодійним фондом PULSE розвиває тактичну медицину в Україні. На організацію навчання військовослужбовців у зоні бойових дій компанія спрямувала майже 8,5 млн грн. Окрім того, Метінвест передав оборонцям 31,5 тисячі аптечок та кровоспинних турнікетів.

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Як відомо, крім мілітарного компанія має також гуманітарній напрям. Проєкт «Рятуємо життя», який започаткував Метінвест спільно з Фондом Ріната Ахметова, надає допомогу українцям, які постраждали від війни: вже понад пів мільйона людей у 70 територіальних громадах отримали продукти, засоби особистої гігієни й речі першої потреби. Крім того, проєкт розвиває напрям допомоги українцям, які через війну втратили кінцівки: наразі процедуру протезування й лікування на різних стадіях проходять 48 осіб, із них 13 вже отримали протези вартістю до 30 тисяч євро.