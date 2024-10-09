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Міністерство економіки забезпечить локалізацію для української легкої промисловості

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Міністерство економіки забезпечить локалізацію для української легкої промисловості
Заступниця міністра економіки Надія Бігун
фото з відкритих джерел

Міністерство підтримує ідею бізнесу, що армію мають забезпечувати реальні виробники, а не посередники

Під час круглого столу щодо проблем оборонних закупівель у вівторок, 8 жовтня, представники Кабінету міністрів заявили про наміри в найближчий час розширити перелік продукції, що потрапляє під норму про локалізацію. У список війде продукція легкої промисловості для потреб Сил оборони. Це дозволить українським виробникам конкурувати з імпортерами продукції з Вʼєтнаму, Туреччини, Китаю, Бангладеш.

Заступниця міністра економіки Надія Бігун повідомила, що міністерство підтримує ідею бізнесу, що армію мають забезпечувати реальні виробники, а не посередники. Вона підтвердила, що уряд завершує підготовку проєкту постанови про локалізацію в оборонних закупівлях для легкої промисловості.

Володимир Даценко, який відповідає в Мінекономіки за публічні закупівлі, пояснив, що наразі готуються зміни до постанови №1275 щодо оборонних закупівель у період воєнного стану. У постанові буде визначено обов'язкове застосування критерію оцінки локалізації виробництва (25%). Також буде передбачено механізми контролю для уникнення зловживань.

Генеральний директор Державного оператора тилу Арсен Жумаділов також підтримав ідею. «Ми підтримуємо вимогу локалізації і будемо застосовувати її з наступного року як кваліфікаційну вимогу як неціновий критерій», – зазначив він.

Олександр Соколовський, голова комітету оборонних закупівель легкої промисловості при Федерації роботодавців України переконаний, що локалізація дасть змогу захистити робочі місця українців, наповнити бюджет і своєчасно забезпечить Сили оборони якісною українською продукцією.

Локалізація це процес збільшення частки вітчизняної продукції або послуг у виробництві товарів, шляхом використання місцевих ресурсів, матеріалів, комплектуючих та робочої сили. У контексті економіки, локалізація спрямована на підтримку національного виробництва, зниження залежності від імпорту та створення робочих місць.
Теги: бюджет Мінекономіки Бангладеш Олександр Соколов Арсен Жумаділов

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