Скільки українців долучилися до «Національного кешбеку»: дані Мінекономіки

Програма «Національний кешбек» спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію

Майже мільйон українців долучилися до «Національного кешбеку»

За перший тиждень роботи програми «Національний кешбек» до неї долучилися 800 тис. громадян. Про це заявила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, повідомляє «Укрінформ».

«На сьогодні вже 800 тис. людей створили онлайн-картку і приєдналися до системи», – зазначила Свириденко.

За словами посадовиці, такий результат свідчить про те, що люди отримуватимуть допомогу від держави, але дуже сфокусовано – купуючи виключно українські товари.

Міністр підкреслила, що програма спрямована на підтримку вітчизняного виробника та стимулювання попиту на українську продукцію.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 20 серпня схвалив постанову про «Національний кешбек», завдяки чому українці зможуть отримати компенсацію 10% за купівлю вітчизняних товарів.

У Мінсоцполітики наголошують, що кешбек не буде нараховуватись на підакцизні товари. Участь покупців, виробників і продавців в програмі добровільна. Перевірити, чи є кешбек на товар можна буде у конкретному магазині або на сайті програми.

Раніше у «Дії» почали тестувати послугу «Національного кешбеку». За купівлю вітчизняних товарів повертатимуть 10%.

До слова, в Україні в разі додаткової мобілізації значно збільшиться кількість військовослужбовців і держава потребуватиме 300 млрд грн на їх забезпечення. Тому народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа запропонувала збільшити військовий збір та ввести податки на розкіш.