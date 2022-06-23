Нафта Brent знову здешевіла

Ціна нафти Brent опустилася нижче за $110 за барель

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі становить $109,83 за барель

Ціни на нафту продовжують знижуватися на тлі побоювань глобального економічного спаду, які посилилися після заяв голови Федеральної резервної системи США (ФРС) Джерома Пауелла.

«Економічний спад несе в собі ризики для попиту на нафту, і це має зняти проблему нестачі пропозиції на ринку», – зазначає аналітик із сировинного сектору ING Groep NV у Сінгапурі Уоррен Паттерсон. «Ми вже бачимо, що прогнози експертів щодо попиту знижуються», – наводить слова експерта агентство Bloomberg.

Вартість серпневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures на ранок четверга становить $109,83 за барель, що на $1,91 (1,71%) нижче за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ці контракти подешевшали на $2,91 (2,5%), до $111,74 за барель.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на серпень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) становить до цього часу $104,1 за барель, що на $2,09 (1,97%) нижче за підсумкове значення попередньої сесії. На час закриття ринку в середу вартість цих контрактів зменшилася на $3,33 (3%), до $106,19 за барель.

Дані Американського інституту нафти (API), опубліковані в середу, показали зростання запасів нафти в США за тиждень, що завершився 17 червня, на 5,607 млн. барелів.

Офіційні дані про резерви будуть оприлюднені міністерством енергетики США у четвер о 18:00 за київським часом. Експерти, опитані S&P Global Insights, в середньому прогнозують зниження запасів нафти минулого тижня на 3,7 млн. барелів, підвищення запасів бензину на 500 тис. барелів, дистилятів – на 600 тис. барелів.

Нагадаємо, у березні вартість нафти марки Brent побила рекорд з 2012 року.

Тим часом Китай планує закупити додаткові обсяги здешевілої російської нафти. Російська сировина потрібна Пекіну для того, аби заповнити стратегічні запаси, необхідні для використання під час надзвичайних ситуацій чи раптових збоїв.

Нагадаємо, що Європейський Союз намагається узгодити запровадження поетапного ембарго на російську нафту, яке є частиною шостого пакету санкцій проти РФ через розв’язану війну в Україні.