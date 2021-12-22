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    Економіка та фінанси

    Нафта за чай. Шрі-Ланка екзотичним способом планує виплатити $250 млн боргу

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    У 2020 році Шрі-Ланка експортувала чаю на $1,24 млрд - Нафта за чай. Шрі-Ланка екзотичним способом планує виплатити $250 млн боргу

    У 2020 році Шрі-Ланка експортувала чаю на $1,24 млрд

    фото з відкритих джерел

    Острівна держава сподівається щомісяця надсилати чаю на суму $5 млн, щоб погасити перед Іраном борг за нафту

    Міністр плантацій Шрі-Ланки Рамеш Патірана заявив, що країна планує погасити $250 млн боргу Ірану за імпорт нафти шляхом постачання чаю. Про це повідомляє Reuters.

    «Ми сподіваємося щомісяця надсилати чаю на суму $5 млн, щоб погасити перед Іраном борг за нафту, який накопичився за останні чотири роки», – сказав Патірана.

    У 2022 році Шрі-Ланка повинна сплатити $4,5 млрд боргу. Перша виплата у $500 млн буде за євробондами вже у січні.

    Видання зазначає, що наприкінці листопада 2021 року міжнародні резерви Шрі-Ланки скоротилися до $1,6 млрд.

    Шрі-Ланка виробляє близько 340 млн кг чаю щороку. У 2020 році країна експортувала 265,5 млн кг чаю, що принесло їй $1,24 млрд.

    До слова, українців змусять платити податки зі старих доходів: за що та скільки.

    Також повідомлялося, що Держбюджет обтяжили мільярдними боргами.

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    Теги: нафта борг Іран торгівля Шрі-Ланка
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    Нафта за чай. Шрі-Ланка екзотичним способом планує виплатити $250 млн боргу