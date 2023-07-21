Звільнення голови АРМА: у парламенті зареєстровано законопроєкт з певним нюансом

Законопроєкт зобовʼязує Агентство до грудня 2023 року забезпечити відкритий цілодобовий доступ до всіх даних Реєстру арештованих активів, окрім певних даних, які не можуть бути розголошені

20 липня у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт № 9515, який зобовʼязує Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відкрити реєстр арештованих активів, а у разі його невідкриття передбачає звільнення голови відомства. Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на вебпортал Верховної Ради України та інформацію від голови Антикорупційного комітету парламенту Анастасії Радіної.

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Відповідно до тексту нового законопроєкту пропонується щорічне проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності діяльності АРМА Комісією з проведення оцінки. Така Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України у складі шести осіб:

представник від керівника Держслужби фінмоніторингу;

представник від Генпрокурора;

представник від Директора НАБУ;

три особи, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, кримінальної юстиції або виявлення, розшуку та управління активами.

За результатами проведення оцінки Комісія повинна підготувати висновок про результати такої оцінки, який надсилає до Кабміну.

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Серед іншого законопроєкт зобовʼязує Агентство до 01 грудня 2023 року забезпечити відкритий цілодобовий доступ до всіх даних Реєстру арештованих активів, окрім певних даних, які не можуть бути розголошені, а також подати до КМУ звіт про стан функціонування реєстру.

Важливим є положення, яке передбачає дострокове припинення повноважень голови АРМА відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у разі виявлення невідповідності функціонування реєстру вимогам цього законопроєкту, ​​зокрема щодо відкритості його даних.

Нагадаємо, 30 червня Кабінет міністрів на засіданні призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами