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Звільнення голови АРМА: у парламенті зареєстровано законопроєкт з певним нюансом

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Звільнення голови АРМА: у парламенті зареєстровано законопроєкт з певним нюансом
Відповідно до тексту нового законопроєкту пропонується щорічне проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності діяльності АРМА
фото з відкритих джерел

Законопроєкт зобовʼязує Агентство до грудня 2023 року забезпечити відкритий цілодобовий доступ до всіх даних Реєстру арештованих активів, окрім певних даних, які не можуть бути розголошені

20 липня у Верховній Раді України був зареєстрований законопроєкт № 9515, який зобовʼязує Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) відкрити реєстр арештованих активів, а у разі його невідкриття передбачає звільнення голови відомства. Про це повідомляє проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на вебпортал Верховної Ради України та інформацію від голови Антикорупційного комітету парламенту Анастасії Радіної.

Відповідно до тексту нового законопроєкту пропонується щорічне проведення незалежної зовнішньої оцінки ефективності діяльності АРМА Комісією з проведення оцінки. Така Комісія утворюється Кабінетом Міністрів України у складі шести осіб:

  • представник від керівника Держслужби фінмоніторингу;
  • представник від Генпрокурора;
  • представник від Директора НАБУ;
  • три особи, визначені Кабміном на підставі пропозицій міжнародних та іноземних організацій, які відповідно до міжнародних або міждержавних угод протягом останніх трьох років до проведення оцінки надавали Україні міжнародну технічну допомогу у сфері запобігання і протидії корупції, кримінальної юстиції або виявлення, розшуку та управління активами.

За результатами проведення оцінки Комісія повинна підготувати висновок про результати такої оцінки, який надсилає до Кабміну.

Серед іншого законопроєкт зобовʼязує Агентство до 01 грудня 2023 року забезпечити відкритий цілодобовий доступ до всіх даних Реєстру арештованих активів, окрім певних даних, які не можуть бути розголошені, а також подати до КМУ звіт про стан функціонування реєстру.

Важливим є положення, яке передбачає дострокове припинення повноважень голови АРМА відповідно до рішення Кабінету Міністрів України у разі виявлення невідповідності функціонування реєстру вимогам цього законопроєкту, ​​зокрема щодо відкритості його даних. 

Нагадаємо, 30 червня Кабінет міністрів на засіданні призначив Олену Думу головою Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами

Теги: Верховна Рада прокурор АРМА реєстр звільнення

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