Відразу три країни тиснуть на ОАЕ щодо зупинки роботи із Росією – Reuters

Reuters: США та союзники тиснуть на ОАЕ через торгівлю з Росією та санкції

Після Туреччини та Китаю, яким США та Євросоюз пред'явили претензії через надання Росії допомоги у закупівлі санкційних товарів, настала черга Об'єднаних Арабських Еміратів. Причому тиск на ОАЕ із закликом припинити діяльність компаній, які поставляють до Росії заборонені західними країнами товари, чинили одночасно США, ЄС та Велика Британія. Про це пише Reuters з посиланням на трьох знайомих із ситуацією людей.

Американські, британські та європейські чиновники минулого тижня відвідали ОАЕ в рамках скоординованих зусиль щодо запобігання потраплянню санкційних товарів до Росії, повідомив агентству представник МЗС Великої Британії. Вони, зокрема, просили поділитися докладною інформацією щодо експорту та реекспорту з Еміратів товарів подвійного призначення, які можуть використовуватись для виробництва озброєнь. Представник держдепартаменту США повідомив, що американська делегація відвідала ОАЕ в рамках діалогу про боротьбу з реекспортом продукції, яку використовує російський ВПК.

Представник влади ОАЕ не став підтверджувати Reuters факт переговорів, але зазначив, що заборона на постачання деяких товарів подвійного призначення, «яка видається вкрай важливою для пом'якшення конфлікту в Україні», була введена. За його словами, цього року експорт чи реекспорт такої продукції не здійснювався.

ОАЕ стали одним із великих центрів постачання до Росії санкційних товарів поряд із Туреччиною, країнами Центральної Азії та Закавказзя, а також Китаєм. Зокрема, цього року на окупованих територіях почали з'являтися термінали супутникового інтернету Starlink компанії Ілона Маска SpaceX. Один із каналів імпорту, яким у Росії зайняті вже десятки інтернет-магазинів, стали ОАЕ. Обладнання з Дубая завозять до Росії «буквально тоннами», говорив учасник ринку супутникового зв'язку.

На Заході побоюються, що компанії ОАЕ беруть участь у постачанні до Росії комп'ютерних чіпів, електроніки, верстатів та інших санкційних товарів, які можуть бути використані для продовження війни в Україні, повідомили джерела Reuters. За їхніми словами, минулого тижня чиновники ОАЕ запевнили щодо запровадження експортного контролю, але не надали доказів таких заходів.

На думку людей, знайомих із дипломатичними зусиллями західних країн, найближчим часом під санкції можуть потрапити нові компанії з ОАЕ. Раніше США ввели, зокрема, санкції проти кількох місцевих компаній, чиї танкери порушували вимогу щодо дотримання цінової стелі при закупівлі нафти в Росії. А банки ОАЕ почали згортати бізнес із Росією через побоювання потрапити під вторинні американські санкції.

Через таку загрозу контроль над платіжними операціями з Росією посилили також фінансові установи Туреччини та Китаю. В результаті турецький експорт до Росії впав у I кварталі на третину порівняно з аналогічним періодом 2023 року, а китайський почав падати в березні.

Раніше стало відомо, що через санкційний тиск зі сторони США головний державний банк Дубая Emirates NBD закрив деякі рахунки російських олігархів і торговців російською нафтою.