Президентка Грузії на мітингу звернулася до Зеленського

Зурабішвілі наголосила, що боротьба України проти російського вторгнення – це, зокрема, боротьба за свободу Грузії

У неділю, 20 жовтня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до президента України Володимира Зеленського. Її слова пролунали на мітингу у Тбілісі «Грузія обирає ЄС». Про це повідомляє Sova.

Як пише видання, під час звернення до Зеленського Зурабішвілі наголосила, грузинський народ знає, що боротьба України проти російського вторгнення – це, зокрема, боротьба за свободу Грузії.

«Хочу звернутися до Володимира Зеленського – звідси, від вашого (людей на площі, – ред.) імені, і сказати йому – ми знаємо, що він бореться за нас і переможе. І ми разом підемо до Європи», – заявила глава Грузинської держави.

Крім того, звернувшись до президентки Молдови Майї Санду, в країні якої сьогодні проходять президентські вибори та референдум за ЄС, Зурабішвілі побажала її державі європейської перемоги.

«Майя, сьогоднішній день, я сподіваюся, стане днем твоєї перемоги та днем перемоги європейського референдуму. Ми разом увійдемо до Європи», – заявила вона.

Також президентка Грузії звернулася і до міжнародних партнерів країни – ЄС та США. Зурабішвілі впевнена, що грузинська держава увійде до Європейського блоку.

«Хочу звернутися до наших партнерів – європейців чи американців – і сказати, що ми будемо такими партнерами та такими союзниками, які їм і не снилися. Коли ми увійдемо до Європи, а ми увійдемо до Європи! І не хотілося б від вас у ці дні чути щось на кшталт «якщо» або «у тому випадку, якщо», оскільки все й так ясно: Грузія здобула перемогу, і перемогло її майбутнє», – додала вона.

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