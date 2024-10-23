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Грузія відмовила у в'їзді чеському журналісту: деталі інциденту

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Грузія відмовила у в'їзді чеському журналісту: деталі інциденту
Рей Бейслі кілька місяців тому був у Грузії та активно висвітлював мітинги проти закону про «іноагентиів»
фото: Рей Бейслі, мережа Х

Дівчина журналіста висловила припущення, що влада Грузії «хоче обмежити свободу слова, змусивши замовкнути іноземні ЗМІ та журналістів, обмеживши їх доступ до Грузії»

Чеський журналіст Рей Бейслі розповів, що йому відмовили у в'їзді до Грузії. У документі, опублікованому журналістом, зазначено традиційне для таких випадків обґрунтування – «інші причини». Про це повідомляє «Эхо Кавказа». 

«Привіт, грузини, журналісти та чехи. Сьогодні о 19:30 мені відмовили у в'їзді до Грузії без обґрунтування та додаткових пояснень. Це неприпустимо, навіть місцеві прикордонники не знають, чому мене не впустили», – написав він у соцмережі Х.

Рей Бейслі кілька місяців тому був у Грузії та активно висвітлював мітинги проти закону про «іноагентиів».

Пізніше дівчина чеського журналіста Марія Капліна опублікувала в інстаграмі допис, у якому розповідає, що у Рея конфіскували особисті речі.

«Вони забрали всі його особисті речі, включно з телефоном вісім годин тому. З того часу він ні з ким не виходив на зв'язок. Якщо у вас є якась корисна інформація, з ким ще можна зв'язатися з уряду чи громадянського суспільства – будь ласка, дайте мені знати», – написала вона.

Вона також висловила припущення, що влада Грузії «хоче обмежити свободу слова та висловлювання думок, змусивши замовкнути іноземні ЗМІ та журналістів, обмеживши їх доступ до Грузії».

Ситуацію наразі не коментували у МВС Грузії.

Зазначимо, що цієї суботи, 26 жовтня, у Грузії мають відбутися парламентські вибори. Відповідно до опитувань, результати яких оприлюднив телеканал Formula, керівна партія «Грузинська мрія» є беззаперечним фаворитом виборчих перегонів, але не зможе отримати абсолютну більшість. За чинну владу, яка відзначається низкою антизахідних та антидемократичних кроків, готові проголосувати 33% опитаних. Усі проєвропейські опозиційні політичні сили набирають відчутно менше, але разом здатні створити коаліцію.

Нагадаэмо, у неділю, 20 жовтня, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до президента України Володимира Зеленського. Її слова пролунали на мітингу у Тбілісі «Грузія обирає ЄС». Під час звернення до Зеленського Зурабішвілі наголосила, грузинський народ знає, що боротьба України проти російського вторгнення – це, зокрема, боротьба за свободу Грузії.

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Теги: прикордонники вибори Грузія журналіст влада

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