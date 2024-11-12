Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти низки осіб та підприємств

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами, покладено на Секретаря РНБО

Обидва укази набувають чинності із дня опублікування

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки про застосування санкцій до ряду осіб. Відповідні укази опубліковані на офіційному інтернет-порталі Глави держави.

Так, указом №761/2024 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 листопада 2024 року «Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» Зеленський ввів у дію рішення РНБО про застосування санкцій до 15 осіб строком на 10 років, серед яких, зокрема, уродженець Російської Федерації, так званий губернатор тимчасово окупованого росіянами Севастополя Михайло Розвожаєв, колаборант Володимир Нємцев, інші.

Цим же указом введене в дію рішення РНБО про застосування санкцій строком на 10 років щодо 39 підприємств.

Водночас указом №762/2024 президент ввів у дію рішення РНБО про застосування санкції на 10 років щодо 63 підприємств, серед яких російські авіакомпанії, аеропорти, нафтові та газові компанії, інші.

Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введених в дію указами, президент постановив покласти на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Обидва укази набувають чинності із дня опублікування.

Нагадаємо, крадене на тимчасово захопленій Луганщині вугілля попри санкції, накладені на російських загарбників, продовжує постачатися на експорт у низку країн. Про це повідомила Східна правозахисна група. Окрім того, згідно з інформацією зі звітів окупантів, Китай, Індія, Латвія і Туреччина виступають імпортерами обладнання, засобів наземного транспорту та їхніх частин, гуми, нетканих матеріалів, а також виробів з паперової маси.

Європарламент готується ухвалити резолюцію щодо необхідності посилення санкцій проти Росії, яким пропонує розширити список обмежень щодо «тіньового флоту» з метою заблокувати експорт російської нафти та зрідженого природного газу. Документ опубліковано на сайті організації 11 листопада.