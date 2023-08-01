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НБУ ліквідував ще один банк

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
НБУ ліквідував ще один банк
Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу
фото з відкритих джерел

Національний банк застосував до банку захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 400 тис.грн

Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ «АКБ «Конкорд»  та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Як зазначається, частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України. «Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність» у зв’язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку, крім випадків, передбачених частиною четвертою статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб». «Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам на 01 липня 2023 року становить 1 116,25 млн грн. Нагадаємо, що з набранням чинності Законом України від 01 квітня 2022 року № 2180-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб» запроваджено стовідсоткове гарантування вкладів фізичних осіб у всіх банках. Рішення про відкликання банківської ліцензії в банку та його ліквідацію ухвалене рішенням Правління Національного банку України від 01 серпня 2023 року», – йдеться у повідомленні.

Крім того, Національний банк застосував до банку захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 400 000,00 грн за порушення вимог:

  • підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ  у частині не супроводження переказу коштів необхідною інформацією про отримувача переказу коштів;
  • підпункту «б» пункту 1 частини першої статті 14 Закону № 361-IХ*  у частині не супроводження не переказу коштів інформацією про платника (ініціатора переказу).

Банк Конкорд зареєстрований у 2006 році у Дніпрі. У 2012 році бенефіціарними власниками банку стали Юлія та Олена Сусідка

Нагадаємо, 20 липня, Національний банк України повідомив, що ухвалив рішення, яке дозволить передати «Сенс Банк» у власність держави. Однак фізичні особи й надалі зможуть користуватися своїми наявними коштами на картках.

Теги: Національний банк

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