Відключення світла 18 лютого: як і для кого діятимуть графіки

Час застосування відключень електроенергії та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись

Завтра, 18 лютого, діятимуть відключення електроенергії для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Коли діятимуть відключення світла:

06:00 – 09:00;

16:00 – 19:00.

Водночас відключення побутових споживачів наразі не прогнозується. Причиною тимчасового запровадження обмежень є пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських ракетно-дронових атак.

«Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – пише пресслужба компанії.

Як зазначається, час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись.

Нагадаємо, ДТЕК повідомляв про аварійні відключення електроенергії. Причина посилення заходів обмеження – наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Згодом в «Укренерго» заявили, що по всій Україні застосовані аварійні відключення електроенергії. Першочергово – відключалися промислові споживачі та бізнес. Обмеження для побутових споживачів застосовуються лише в окремих випадках (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго). Однак пізніше відключення були скасовані.

Зауважимо, в ніч на 12 лютого 2025 року ворог завдав удару балістичними ракетами «Іскандер-М» по Києву та Кривому Рогу. Також Росія атакувала 123 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами інших типів. Станом на 08:30 підтверджено збиття шести балістичних ракет «Іскандер-М» (ЗКР С-400) та 71-го ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській, Херсонській та Миколаївській областях.

Тоді генеральний директор Yasno Сергій Коваленко заявив, що серйозних наслідків для енергосистеми немає.

До слова, 11 лютого вводилися обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго». Час застосування обмежень: 07:00 – 11:00 та 15:00 – 21:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо. Не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.