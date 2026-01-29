Головна Світ Політика
Верховний лідер Ірану відхилив пропозицію Трампа щодо збагачення урану

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
фото: aa.com.tr

Алі Хаменеї заявив, що вимоги США порушують суверенітет Тегерана

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї фактично відхилив пропозицію Дональда Трампа, яка передбачає поступове припинення збагачення урану, заявивши, що вона порушує принципи незалежності Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання The Wall Street Journal.

Хаменеї за даними видання заявив своїм поплічникам, що питання ядерної програми є внутрішньою справою Ірану. «Американській та іншим сторонам ми говоримо: навіщо ви втручаєтеся і намагаєтеся вирішувати, чи повинен Іран збагачувати уран чи ні? Це не ваша справа», – заявив він.

Водночас, за даними видання, Тегеран поки не надав офіційної відповіді Вашингтону. Американська сторона очікує формальної відмови та подальших переговорів уже найближчими вихідними.

The New York Times, у свою чергу, повідомляє, що під час перемовин американські та європейські чиновники висунули Ірану три ключові вимоги: повне припинення збагачення урану, обмеження дальності та кількості балістичних ракет, а також припинення підтримки проксі-угруповань на Близькому Сході, включно з ХАМАС, «Хезболлою» та хуситами.

За словами співрозмовників газети, за останній тиждень переговори не просунулися, і немає ознак, що Тегеран готовий піти на поступки. Чиновники зазначають, що кожна з цих вимог, на думку іранської сторони, підірвала б ослаблену міць країни після 12-денної війни, під час якої США завдали авіаударів по трьох великих іранських ядерних об’єктах.

Раніше стало відомо, що адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює можливі удари по іранських ядерних об’єктах та підприємствах з виробництва балістичних ракет.

За даними джерел, Трамп розглядав цілеспрямовані удари по військових командирах і установах, які Вашингтон вважає відповідальними за насильство проти протестувальників, а також більш масштабні сценарії. Водночас остаточного рішення про застосування сили ухвалено не було.

Теги: Іран Дональд Трамп США

