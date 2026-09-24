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Новий управитель «Моршинської» планує негайно розпочати аудит групи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Новий управитель «Моршинської» планує негайно розпочати аудит групи

Новий управитель зобов’язався виплачувати державі не менше 1 млрд грн дивідендів на рік

ТОВ «Юридичне бюро «Пріорітас», яке АРМА визначило переможцем конкурсу з відбору управителя арештованих корпоративних прав IDS Ukraine, планує одразу розпочати аудит групи. Про це заявив представник «Пріорітас» Сергій Герман.

За його словами, першочерговим завданням нового управителя стане проведення повного аудиту активів.

«Як незалежний управитель ми плануємо розпочати роботу з глибокого аудиту групи. Наша мета – забезпечити перехід від формального арешту корпоративних прав до реального економічного контролю держави над активом», – заявив Герман на своїй сторінці у ФБ.

Він зазначив, що йдеться про контроль корпоративних рішень і фінансових потоків, збереження виробництва, робочих місць та ринкової вартості підприємств. Окремим завданням, за його словами, буде недопущення виведення ресурсів і забезпечення надходження доходів на користь України.

Після завершення передбачених процедур та укладення договору команда «Пріорітас» планує на основі результатів аудиту запропонувати стратегію управління активами.

«Завдання незалежного управителя – захистити національні інтереси. Вони мають працювати на українську економіку, збереження робочих місць і наповнення державного бюджету», – наголосив Герман.

Представник «Пріорітас» також розповів про свій досвід роботи у галузі. За його словами, він має понад 14 років управлінського досвіду у виробництві питної води та безалкогольних напоїв, а в різні роки очолював правління та був генеральним директором Київського заводу безалкогольних напоїв «Росинка».

У команді «Пріорітас» Герман відповідатиме за бізнесову стратегію, розвиток продуктових напрямів і підготовку рішень щодо технологічної модернізації виробництва.

Він також зазначив, що його колега Жанна Єфремова має багаторічний досвід у корпоративному праві та управлінні активами.

«Поєднання юридичної компетентності з практичним досвідом роботи в галузі дає нам можливість побудувати прозору й ефективну модель управління», – заявив Герман.

Водночас він заявив, що можливий міжнародний судовий процес за позовом проти України не має вплинути на плани управителя. За його словами, питання власності на актив не належить до компетенції «Пріорітас».

«Якщо таке провадження буде розпочато, враховуючи, що активи наразі контролюються державою, саме держава вирішуватиме їхню подальшу долю», – сказав Герман.

Він додав, що в «Пріорітас» розраховують на те, що держава зможе довести законність та обґрунтованість арешту і передачі корпоративних прав в управління.

Що відомо про управління IDS Ukraine

21 вересня 2026 року Комісія з визначення управителя складних активів при АРМА визначила ТОВ «Юридичне бюро «Пріорітас» переможцем процедури відбору управителя корпоративних прав групи IDS Ukraine.

До складу групи входять підприємства, які виробляють продукцію під торговельними марками «Моршинська», «Миргородська», «Аляска» та іншими.

Новий управитель зобов’язався виплачувати державі дивідендний дохід у розмірі не менше 1 млрд грн на рік, за винятком винагороди управителя.

Крім того, «Пріорітас» має інвестувати нерозподілений прибуток попередніх періодів у державні цінні папери. Очікуваний обсяг таких інвестицій становить 2,5 млрд грн. Остаточну суму мають визначити після проведення аудиту.

При цьому очікуваний рівень сплати податків має залишатися не нижчим за поточний.

Теги: аудит АРМА

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