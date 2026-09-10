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П’ять компаній змагалися за активи «Моршинської»: відомі результати аукціону

Катерина Щербань
glavcom.ua
Катерина Щербань
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П’ять компаній змагалися за активи «Моршинської»: відомі результати аукціону
Активи «Моршинської» отримали претендента на нового управителя
фото: з відкритих джерел

Торги з відбору управителя арештованих активів відбулися у три раунди

П’ять компаній взяли участь в електронному аукціоні з відбору управителя арештованих активів групи IDS Ukraine, до якої входять бренди «Моршинська» та «Миргородська». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення АРМА.

Аукціон відбувся 7 вересня. Під час трьох раундів претенденти послідовно знижували вартість своїх послуг.

«У нас п’ять учасників – це важливий показник. Наступний етап – розгляд результатів комісією», – заявила т.в.о. голови АРМА Ярослава Максименко.

Наступним етапом стане перевірка та оцінка пропозиції учасника, який запропонував найнижчу вартість послуг. Після визначення переможця АРМА укладе з ним договір управління.

У системі Prozorro оприлюднено пропозиції п’яти учасників: ТОВ «М’ясокомбінат «Ювілейний» запропонувало 10%, ТОВ «КУА «Реді-Інвест» – 5%, ТОВ «Альянс Д» – 1%, ТОВ «Юридичне бюро «Пріорітас» – 0,90%, а ТОВ «КУА «Укркапітал» – 0,01%.

Таким чином, найнижчу пропозицію подало «Укркапітал». За відкритими даними, ТОВ «КУА «Укркапітал» зареєстроване у 2016 році та спеціалізується на управлінні фондами. Засновником і кінцевим бенефіціарним власником компанії є Сергій Бєлашов, директор – Валентин Височук. Статутний капітал становить 7,2 млн грн. У 2025 році дохід компанії становив 689 тис. грн, а активи на кінець року – 7,34 млн грн.

Водночас остаточне визначення управителя має відбутися після передбаченої процедури перевірки та оцінки пропозиції.

Після оформлення необхідних документів активи передадуть новому управителю. За даними АРМА, це має забезпечити ефективне управління активами, збереження їхньої економічної вартості та надходження коштів до державного бюджету.

До групи IDS Ukraine входять бренди мінеральної води «Моршинська» та «Миргородська». Її активи пов’язують з підсанкційним російським олігархом Михайлом Фрідманом.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що напередодні завершення прийому заявок на участь у конкурсі з відбору управителя активів IDS Ukraine сервери АРМА зазнали хакерської атаки. В агентстві заявляли, що втручання мало ознаки кібератаки, а за фактом незаконного доступу до реєстру посадових осіб АРМА НАБУ вже проводило розслідування. Обставини самої атаки розслідувала СБУ.

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Теги: ProZorro аукціон АРМА

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