Сіннер опинився під шквалом критики: у чому звинувачують найсильнішого тенісиста світу

Італійські журналісти негативно відзначили факт проживання Сіннера поза Італією

Перша ракетка світу Яннік Сіннер опинився в центрі дискусій в Італії через своє податкове резидентство в Монако. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.

Ухилення від сплати податків

Лідера світового рейтингу ATP розкритикували за те, що він сплачує податки не на батьківщині, попри багатомільйонні доходи. Чергова хвиля суперечок розгорілася після публічного заходу за участю відомих журналістів Джованни Боттері та Луки Соммі. Саме вони порушили тему податкового резидентства Сіннера, наголосивши, що один із найуспішніших спортсменів країни користується значно вигіднішим податковим режимом Князівства Монако.

Найгостріше висловився Лука Соммі, який поставив під сумнів вибір тенісиста та порівняв його з головним суперником у турі Карлосом Алькарасом. «Ти заробляєш 70 мільйонів євро на рік. Чому б не зробити так, як Карлос Алькарас, який зберіг своє податкове резидентство в Іспанії?».

Відповідь на звинувачення

Такі слова швидко викликали жваве обговорення серед уболівальників. Одні погодилися, що провідні спортсмени повинні сплачувати податки у своїй країні, інші ж нагадали, що проживання в Монако є цілком законною практикою для багатьох представників світового спорту.

Саме цю позицію підтримав Паоло Бертолуччі. Колишній тенісист різко відповів на звинувачення у непатріотичності Сіннера та заявив, що не бачить жодних підстав для критики: «Якщо закон дозволяє йому жити в Монте-Карло, то в чому взагалі проблема?».

Бертолуччі підкреслив, що вибір місця проживання не порушує жодних норм, а Монако вже багато років є домом для численних провідних тенісистів світу. За його словами, спортсмен має повне право обирати країну проживання відповідно до чинного законодавства, а подібні закиди є радше емоційними, ніж юридично обґрунтованими.

Сам Яннік Сіннер поки що не коментував нову хвилю критики.

Нагадаємо, що Сіннер феєрично виграв Вімблдонський турнір вдруге поспіль.