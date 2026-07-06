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Ювеліри подарували Трампу каблучку з 321 діамантом

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Посол США в Бельгії Білл Вайт представляє каблучку для Дональда Трампа під час заходу America 250 у Брюсселі
фото: AP

Незалежні експерти оцінили подарунок у $25–35 тис., хоча офіційної вартості творці не розкривають

Ювеліри Антверпена виготовили для президента США Дональда Трампа золоту каблучку, інкрустовану 321 діамантом, 56 сапфірами, 13 смарагдами та шістьма рубінами, і присвятили її 250-річчю незалежності США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CBS News.

Символіка каблучки

Каблучку під назвою «Freedom 250» розробив антверпенський ювелір Девід Готліб, чиї запонки коштують понад $17 тис. Подарунок президентові США вручили через посла США в Бельгії Білла Вайта під час заходу America 250 у Брюсселі. Сам Трамп у попередньо записаному відеозверненні подякував антверпенським майстрам за «чудову каблучку».

На виробі зображено дві літери «T» поруч зі смугастим прапором США та цифрами «1776» і «2026», а також цифри 45 і 47 у формі логотипа Супермена. Діамантовий орел із крилами тримає рубіновий щит і оливкову гілку зі смарагдів, а напис «250 YEARS USA» вигравіюваний на 18-каратному золоті. Усередині виробу викарбувано фразу «Crafted in Antwerp for Donald John Trump».

Ювеліри подарували Трампу каблучку з 321 діамантом фото 1
фото: АР

Подарунок вручив президент Всесвітнього алмазного центру Антверпена (AWDC) Ісідор Мьорсель від імені багатовікової алмазної спільноти бельгійського міста. «Це партнерство, як і найкращі діаманти, гартується під тиском», – зазначив Мьорсель.

За даними видання, доля каблучки наразі не визначена: представник Білого дому на умовах анонімності повідомив, що подарунок Трампу ще не передали.

Подарунок після скасування мит

Подарунок з'явився через кілька місяців після того, як алмазна галузь Бельгії домоглася скасування американських мит на імпорт діамантів. У вересні AWDC повідомляв про нульове мито на щорічний експорт антверпенських полірованих діамантів до США на суму понад $2 млрд. Представник центру уточнив, що AWDC надавав Європейській комісії лише «консультації» під час перемовин щодо мит, але не лобіював адміністрацію США напряму.

Подібну тактику раніше застосувала Швейцарія: восени 2025 року швейцарська делегація підготувала для Трампа іменний золотий злиток та настільний годинник Rolex, що допомогло країні домогтися зниження мита з 39% до 15%.

Скільки коштує подарунок

Офіційної вартості каблучки ані AWDC, ані Готліб не розкрили. Паризький та лондонський ювелірний консультант Александер Левінсон оцінив каблучку у $25 928, канадський ювелір у третьому поколінні Девід Саад – у $33–35 тис., зазначивши, що половина вартості припадає на матеріали, а половина – на роботу. Для порівняння, подарунок значно поступається вартості Boeing 747-8, який Катар подарував Трампу для нового борту №1 і оцінюють у $400 млн.

Ювеліри подарували Трампу каблучку з 321 діамантом фото 2
фото: АР

Правила щодо подарунків президенту

Президенти США мають значну свободу приймати подарунки від внутрішніх і закордонних джерел і самостійно визначають, чи призначені вони особисто їм, чи державі. Виняток – подарунки від іноземних урядів, заборонені конституційним положенням про іноземні винагороди без згоди Конгресу, хоча президент може компенсувати повну вартість подарунка з власних коштів, аби залишити його собі.

Особисті подарунки також мають фіксуватися у щорічній фінансовій декларації президента. У декларації Трампа за 2025 рік, оприлюдненій цього тижня, згадано скульптуру за $250 тис., що зображує його жест після замаху під час передвиборчого мітингу в Батлері (Пенсільванія) 2024 року, а також квитки на 10 спортивних подій, зокрема на фінал чемпіонату світу з футболу в Нью-Джерсі від президента ФІФА Джанні Інфантіно на суму $15 тис.

Четверо американських експертів з етики заявили, що Трамп порушив десятиліттями усталену традицію Білого дому уникати таких подарунків.

Організатор заходу в Брюсселі посол Білл Вайт розповів, що зібрав понад $5,5 млн від корпоративних спонсорів, зокрема оборонних гігантів Lockheed Martin і Northrop Grumman, технологічних компаній Intel, Google і Meta, а також європейських шоколадних виробників Leonidas і Ferrero. AWDC теж долучився до фінансування події.

Нагадаємо, статусні подарунки американському президенту вже неодноразово ставали приводом для обговорень. Так, під час державного візиту до Великої Британії у вересні 2025 року король Чарльз III подарував Трампу книгу у шкіряній палітурці, присвячену 250-річчю Декларації незалежності США.

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Теги: експорт Джанні Інфантіно президент Катар фінансування посол імпорт Дональд Трамп Швейцарія подарунок

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