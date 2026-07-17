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Ціни на пшеницю злетіли до дворічного максимуму: причина в РФ

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Ціни на пшеницю злетіли до дворічного максимуму: причина в РФ
Росія вже кілька днів поспіль атакує порти та термінали України
фото ілюстративне

Андрій Сізов: чорноморська криза матиме довгострокові наслідки для світового ринку зерна

Через посилення російських ударів по портах і суднах на Одещині судновласники масово відмовляються заходити в українські порти, а частина трейдерів призупинила закупівлі зерна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Російські безпілотники атакували найбільший морський порт України в Одесі, що призвело до скорочення складських потужностей на третину. Судновласники відмовляються заходити в цей район через ризик потрапити під удар, а частина трейдерів уже призупинила закупівлі.

«Росія вже чотири дні поспіль атакує порти та термінали. Тепер судна не хочуть заходити», – заявила аналітикиня зернового ринку з Дніпра Марія Белікова. За її словами, члени екіпажів отримали поранення та загинули, що є серйозною проблемою для будь-якого судновласника. Внутрішні закупівельні ціни в українських портах «зникли», а судновласники більше не надають ставки фрахту.

Адміністрація морських портів України повідомила, що за останні два тижні внаслідок десятків російських атак на порти й судна загинули 11 осіб, серед них – портові працівники та іноземні моряки. На Україну та Росію разом припадає близько третини світового експорту пшениці.

Ф'ючерс на пшеницю в Чикаго в четвер досяг дворічного максимуму, піднявшись до $6,95 за бушель, а паризький ф'ючерс на борошномельну пшеницю – 17-місячного максимуму.

«Ринок починає розуміти, що це не типове короткострокове чорноморське ралі, яке зазвичай швидко вичерпується. Наслідки можуть бути серйознішими – йдеться про суттєве скорочення прогнозів експорту як для Росії, так і для України, що погіршить ситуацію зі світовими запасами зерна», – зазначив управляючий директор консалтингової агенції «Совекон» Андрій Сізов.

Росія теж втрачає морський експорт

За словами аналітиків, обсяги морського експорту скорочуються і в Росії – частково через ризики для судноплавства в Азовському морі після того, як Україна активізувала атаки на танкери й судна в цьому районі. Раніше «Главком» писав, що ці удари змусили Росію тимчасово закрити Доно-Азовський канал і Керченську протоку. Аналітики знизили прогноз експорту російської пшениці в липні на 20% через удари, пізній урожай та паливну кризу.

Загалом обстріли портової інфраструктури суттєво впливають на темпи експорту зерна з України та призводять до його накопичення – про це раніше повідомляло Міністерство економіки.

Альтернативні маршрути та страхові ризики

За словами Белікової, трейдери обговорюють можливість перенаправлення частини зернового експорту річкою через дунайські порти для подальшого відвантаження з румунського порту Констанца на чорноморському узбережжі. Ескалація конфлікту відбувається на тлі погіршення перспектив світового постачання зерна після відносно щедрих урожаїв, а також зростання цін на паливо, добрива та транспортні витрати через війну в Ірані.

Частина суден зупинилася за межами українських територіальних вод для переоцінки ризиків, а страхові премії різко зросли. «Кілька страховиків повністю призупинили страхування від воєнних ризиків для рейсів до українських портів», – повідомив аналітик української компанії International Seaborne Market Павло Сосновський.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що посилення російських ударів по портах, суднах та логістичній інфраструктурі може скоротити український зерновий експорт приблизно на третину – з нинішніх 6 до 4 мільйонів тонн на місяць.

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Теги: росія страхування урожай Україна криза зерно ринок Одеса експорт окупанти поранення

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