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Аналітики прогнозують дефіцит зерна: попит росте, врожаї падають

Яна Пінкас
glavcom.ua
Яна Пінкас
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Аналітики прогнозують дефіцит зерна: попит росте, врожаї падають
Світові запаси зерна можуть скоротитися через менший урожай
фото з відкритих джерел

Міжнародна рада із зерна прогнозує зменшення світових запасів і подальше зростання цін

Світове споживання зернових культур у 2026–2027 році може сягнути рекордного рівня, попри прогнозоване скорочення врожаю. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «УкрАгроКонсалт».

За оцінкою Міжнародної ради із зерна (IGC), світовий урожай становитиме 2,42 млрд тонн – на 69 млн тонн менше, ніж роком раніше.

Скорочення нового врожаю зернових пов’язують із зниженням виробництва кукурудзи та пшениці. Менші обсяги виробництва прогнозуються також щодо вівса, сорго та жита.

Очікується, що врожай кукурудзи скоротиться до 1,306 млрд тонн, а пшениці – до 821 млн тонн.

Попри зниження виробництва, світове споживання зерна може встановити новий рекорд. Через високий попит і менший урожай світові запаси, за прогнозом IGC, зменшаться до 610 млн тонн, що може посилити напруженість на світовому ринку.

Також прогнозується скорочення світової торгівлі зерном до 450 млн тонн. Це пов'язують насамперед зі зменшенням постачань пшениці та ячменю до країн Близького Сходу, Північної Африки та окремих держав Азії.

На ринку олійних культур інша тенденція. Світове виробництво сої може зрости до рекордних 441 млн тонн завдяки більшим врожаям у Бразилії та США, а міжнародна торгівля цією культурою збільшиться через попит з боку азійських країн.

На тлі очікуваного скорочення світових запасів зерна зростають і ціни на аграрну продукцію. З часу публікації червневого огляду ринку Міжнародної ради із зерна (IGC) індекс цін на зернові та олійні культури зріс на 7%. У липні він був майже на 12% вищим, ніж за аналогічний період минулого року.

В IGC зазначають, що країни Чорноморського регіону й надалі залишатимуться важливими експортерами зерна. Водночас перспективи поставок ускладнюють війна Росії проти України та проблеми з експортною логістикою.

Нагадаємо, що Росія посилила атаки на українські морські порти, судна та логістичну інфраструктуру. За оцінками співрозмовників агентства, це може скоротити експорт українського зерна приблизно на третину. Через порти Одеської області проходить понад 90% аграрного експорту України, тому удари по портовій інфраструктурі безпосередньо впливають на світові поставки зерна.

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