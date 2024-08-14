Ухилялись від сплати податків. Правоохоронці викрили столичну компанію з продажу техніки

Підприємство з 2022 року через власну мережу магазинів реалізовує телефони, навушники, годинники, комп’ютери та аксесуари до них

Правоохоронці вилучили понад тисячу одиниць техніки без документів та необліковану готівку на суму близько 42 млн грн

У Києві детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємство в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Компанія займається продажем техніки всесвітньо відомих виробників. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, підприємство з 2022 року через власну мережу магазинів реалізовує телефони, навушники, годинники, комп’ютери та аксесуари до них. Правоохоронці стверджують, що для розрахунків з клієнтами компанія використовує реквізити підконтрольних фізичних осіб-підприємців, ухиляючись у такий спосіб від сплати податку на прибуток.

Після обшуків в офісах, магазинах, складських приміщеннях та за адресами проживання фігурантів справи, правоохоронці вилучили понад тисячу одиниць техніки без документів щодо її походження та необліковану готівку на суму близько 42 млн грн.

Досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України триває.

Нагадаємо, Українська рада бізнесу опублікувала заяву в якій йдеться про те, що в урядовому законопроєкті № 11416 про підвищення ставок деяких податків і введення нових відсутні заходи боротьби з тіньовою економікою та заходи з підвищення ефективності роботи Державної податкової служби.

Раніше повідомлялося, що дискусія між Радою підприємців та представниками влади щодо підвищення податків завершилася безрезультатно.

Зокрема, Кабінет міністрів схвалив проєкт змін до державного бюджету на 2024 рік щодо збільшення фінансування сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд грн, а також проєкт змін до Податкового кодексу щодо збільшення податкових надходжень на загальну суму 138,7 млрд грн. Як повідомлялося, новий законопроєкт, який пропонує внести зміни до Податкового кодексу, дозволять профінансувати додаткові військові видатки.

До слова, голова комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, депутат від «Слуги народу» Микита Потураєв заявив, що питання підвищення податків стало справжнім випробуванням для монобільшості і може призвести до розколу всередині «Слуги народу».