Росія торік поставила Придністров'ю майже 700 млн кубометрів газу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Росія торік поставила Придністров’ю майже 700 млн кубометрів газу
РФ у 2025 році профінансувала газ для Придністров’я на сотні мільйонів
фото з відкритих джерел

Ринкову вартість постачань оцінили у близько $290 млн

У 2025 році невизнане Придністров’я отримало від Росії майже 690 млн кубометрів газу. Орієнтовну ринкову вартість таких обсягів оцінили у близько $290 млн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на спеціалізоване медіа про Придністров’я «МОСТ».

Компанія Moldovagaz відмовилась розкривати фінансові умови постачання, посилаючись на конфіденційність контракту. Водночас у Національному агентстві з регулювання в енергетиці у відповіді на запит підтвердили, що у 2025 році Moldovagaz поставила придністровському «Тираспольтрансгазу» 689,2 млн кубометрів газу.

Оскільки ціна, за якою угорська MET Group постачає газ у Молдову, не розголошується, фінансові умови контракту залишаються закритими. Саме тому вартість постачань подається як орієнтовна: її розрахували на основі ринкових котирувань. За цією оцінкою, загальна сума становить близько $290 млн.

Після «газової кризи» у Придністров’ї минулої зими Росія відновила постачання газу до регіону через багаторівневу схему. До кордону з Молдовою газ постачає угорська MET Group, після чого Moldovagaz передає його до Придністров’я.

У Тирасполі заявляють, що за газ для регіону платить Москва. Водночас протягом року в Придністров’ї неодноразово виникав дефіцит газу, попри регулярні поставки.

Раніше так звана влада Придністров’я відхилила пропозицію Кишинева щодо закупівлі європейського газу замість російського. У Тирасполі заявили, що очікують відновлення постачання газу від «Газпрому» за чинним контрактом, дія якого завершується у 2026 році.

На тлі ситуації довкола Придністров’я в Україні також посилили заходи безпеки. Вінницька обласна військова адміністрація повідомила про нарощення оборони державного кордону.

Придністров'я росія газ

