Проблема боргів на енергоринку потребує рішень Уряду, Міненерго та НКРЕКП – ЗМІ

«Енергоатом» заявив, що Мінфін має визначити джерела покриття витрат тарифу для населення

«Укренерго» має налагодити роботу з боржниками, а Кабмін – переглянути тариф для населення»

На ринку електроенергії України є проблема ланцюгових заборгованостей на понад 60 млрд грн, однак Кабінет міністрів України та Національна комісія з питань енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) намагаються уникати цієї проблеми, оскільки її вирішення потребує непопулярних рішень.

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Про це йдеться в статті видання Економічна правда.

Так, зазначається, що є три основні напрямки, котрі формують ланцюг заборгованостей – нездатність «Енергоатому» повноцінно розраховуватись за спецобов’язками щодо фінансування пільгових тарифів на електроенергію для населення, дефіцит ліквідності компанії «Укренерго», спричинений рішеннями НКРЕКП, а також низька платіжна дисципліна на балансуючому ринку.

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За словами співрозмовника ЕП в уряді, вирішення проблеми потребує непопулярних рішень Міненерго, НКРЕКП, уряду та покращення платіжної дисципліни генерації, споживачів, постачальників, експортерів.

«Необхідно подивитися на економіку «Енергоатома», визначити його спроможність виконувати соціальну місію – ПСО, переглянути рішення Міненерго, які дозволяють окремим споживачам не платити. «Укренерго» має налагодити роботу з боржниками, а Кабмін – переглянути тариф для населення», – додає співрозмовник ЕП.

При цьому зазначається, що ніяка робота відповідальних органів влади для вирішення проблеми на енергоринку не здійснюється.

«У мене є відчуття, що боргами зараз не дуже хочуть займатися», – ділиться співрозмовник ЕП в Кабміні.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 7 листопада затвердив рішення РНБО щодо заходів із підвищення стійкості енергосистеми та її роботи в зимовий період, де найпріоритетнішими до вирішення Кабміном у місячний термін поставлено питання заборгованостей.

Також в «Енергоатомі» заявили, що Мінфін має визначити джерела покриття витрат тарифу для населення.