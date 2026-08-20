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Підвищення екоподатку для видобувної промисловості. Федерація роботодавців звернулася до уряду

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Підвищення екоподатку для видобувної промисловості. Федерація роботодавців звернулася до уряду

Новий екоподаток може посилити тиск на промисловість і суперечить практиці ЄС – Федерація роботодавців

Федерація роботодавців України закликала Міністерство економіки та довкілля переглянути законопроєкт щодо екологічного податку за захоронення відходів. У ФРУ вважають, що запропоновані зміни є передчасними, можуть суттєво посилити фінансове навантаження на видобувні підприємства та не відповідають підходам, які застосовуються в Європейському Союзі. Про це йдеться у листі Федерації роботодавців до міністра економіки та довкілля Олександра Кравченка.

Законопроєкт передбачає зміну класифікації відходів та підвищення ставок екологічного податку за їх захоронення. При цьому запровадження змін пропонується ще до ухвалення окремого закону «Про управління відходами видобувної промисловості», який має визначити правовий статус таких відходів, правила їх обліку та критерії класифікації.

«Фактично йдеться про запровадження фіскальних змін без одночасного впровадження комплексних механізмів удосконалення управління відходами у видобувній промисловості», – зазначається у зверненні.

У ФРУ підкреслюють, що європейське законодавство передбачає окремий підхід до відходів видобувної промисловості, зокрема до інертних відходів та незабрудненого ґрунту, які несуть менші екологічні ризики. Зокрема, Директива ЄС 2006/21/ЄС не передбачає прямого оподаткування таких відходів. Натомість для окремих об’єктів застосовується механізм фінансових гарантій, які мають забезпечити виконання зобов’язань із рекультивації земель.

У Федерації також звертають увагу, що видобувні відходи утворюються безпосередньо в процесі видобутку корисних копалин, тому податок не може стимулювати скорочення їх утворення так само, як у випадку побутових чи промислових відходів, які можна сортувати або переробляти.

«Оподаткування нейтральних за своєю суттю відходів гірничодобувної промисловості не матиме екологічного сенсу, але створить додатковий фінансовий тягар для підприємств у воєнний час», – наголошують у ФРУ.

У зверненні також зазначається, що в низці країн, зокрема Польщі, Канаді, США, Швеції та Південній Африці, спеціальний податок на розміщення відвалів розкривних порід при видобуванні залізної руди не застосовується.

Окремим ризиком у Федерації називають можливість поширення нового податку на вже накопичені відходи. Такий підхід, на думку ФРУ, може суперечити принципу незворотності дії законів у часі, оскільки підприємства не могли врахувати майбутнє податкове навантаження під час попередньої діяльності. Крім того, законопроєкт не містить чіткого механізму розмежування вже накопичених відходів та тих, що утворюватимуться після набрання змінами чинності.

У ФРУ попереджають, що запровадження нового податку без чіткої правової бази може погіршити інвестиційний клімат, посилити фінансовий тиск на видобувні підприємства та поставити українську промисловість у гірші конкурентні умови порівняно з виробниками у країнах ЄС.

Федерація пропонує спочатку ухвалити профільний закон про управління відходами видобувної промисловості та привести українське регулювання у відповідність до європейських норм. Лише після цього, на думку організації, доцільно комплексно переглядати норми Податкового кодексу.

«Фіскальна функція держави не повинна шкодити промисловості та погіршувати інвестиційний клімат», – підсумували у Федерації роботодавців України.

Теги: промисловість законопроєкт

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