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Сенат США погодив санкції, які вдарять по покупцях російської нафти

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Сенат США погодив санкції, які вдарять по покупцях російської нафти
США наблизилися до «пекельних санкцій» проти Росії
фото з відкритих джерел

Документ дозволяє запровадити 500% мито на російські товари, що імпортуються до США

Двопартійна група сенаторів США досягла згоди щодо остаточного тексту законопроєкту, який передбачає нові санкції проти Росії та Ірану.

Документ надає президенту США Дональду Трампу додаткові повноваження для економічного тиску на країни, що купують російські енергоносії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Процедурне голосування за законопроєкт заплановане на 28 липня. Очікується, що Сенат може схвалити документ уже цього тижня. Водночас остаточно він не набуде чинності раніше вересня, оскільки Палата представників США вже пішла на серпневі канікули.

Законопроєкт передбачає можливість запровадження додаткових обмежень щодо найбільших покупців російської нафти та природного газу. Зокрема, президент США зможе встановлювати 100% мита для п'яти найбільших імпортерів російських енергоносіїв, а також для п'яти країн, які допомагають Росії обходити санкції.

Крім того, документ дозволяє запровадити 500% мито на російські товари, що імпортуються до США. Окремий блок законопроєкту стосується Ірану. Він продовжує до 2031 року дію Закону про санкції проти Ірану 1996 року, який передбачає вторинні санкції проти іноземних компаній, що ведуть бізнес із Тегераном.

Водночас законодавці внесли до документа поправку, яка обмежує нові тарифні повноваження президента п'ятьма роками.

Як зазначає Bloomberg, законопроєкт має підтримку Дональда Трампа. Водночас частина демократів висловлює занепокоєння, що документ може стати підставою для запровадження нових широких мит. Також нові обмеження можуть вплинути на торговельні відносини США з Китаєм та Індією, які залишаються найбільшими покупцями російських енергоносіїв.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський під час візиту до Вашингтона зустрінеться із сенаторами США напередодні розгляду законопроєкту про так звані «пекельні санкції» проти Росії.

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Теги: санкції Сенат США законопроєкт росіяни США

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