ЄС готує рекордний пакет санкцій – під удар потраплять 1600 компаній

Bloomberg: кількість підсанкційних юридичних осіб зросте одразу на 50%

Євросоюз готує наймасштабніший санкційний пакет за час війни – під обмеження можуть потрапити понад 1600 компаній, які, на думку Брюсселя, допомагають Росії воювати проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Масштаб пакета

За даними джерел видання, сукупний річний оборот фірм, які можуть потрапити під санкції, перевищує $20 млрд, а працюють на них понад 265 тисяч осіб. Якщо пакет схвалять, це стане:

найбільшою кількістю юридичних осіб, унесених до санкційного списку в межах одного пакета за всю історію обмежень проти Росії;

50-відсотковим зростанням загальної кількості підсанкційних організацій, пов'язаних із війною РФ проти України.

На відміну від попередніх пакетів, які били по цілих галузях чи продукції, новий – адресний: спрямований на конкретних гравців ринку. За словами журналістів, над ним працюють уже кілька місяців – чиновники намагаються дотягнутися до тих елементів російського військово-промислового комплексу, які досі залишалися поза санкціями.

Утім, як зазначає Bloomberg, попри рекордну чисельність підсанкційних об'єктів, пакет навряд чи матиме такий економічний ефект, як попередні обмеження проти нафтової галузі та банківської системи Росії. Для ухвалення заходів потрібна одностайна згода всіх держав-членів ЄС – і саме тут криється головний ризик.

Складний політичний контекст

Останній, 21-й пакет санкцій довелося суттєво пом'якшити: Брюссель скоригував заборону на постачання російського зрідженого газу після протестів Греції, Франція та Італія домоглися пом'якшення обмежень на в'їзд колишніх російських комбатантів до ЄС, а інші країни заблокували можливі заборони на імпорт окремих видів російської риби – зокрема тріски та минтая. Тому нову пропозицію оприлюднять лише за кілька тижнів – аби столиці встигли її розглянути, а ухвалити планують на засіданні міністрів закордонних справ у жовтні.

Окремо ЄС готує додаткові обмежувальні заходи, пов'язані з примусовою депортацією українських дітей, – їх також можуть схвалити восени.

Ширший контекст тиску на Москву

Bloomberg зазначає, що пропозиція – чергова спроба Євросоюзу змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Європейські лідери вважають, що зміцнення позицій України на фронті та слабшання російської економіки створюють вікно можливостей для нових мирних перемовин.

Німеччина, Франція та Британія відновлюють спільні зусилля залучити Путіна до мирних перемовин у координації з Зеленським, а команда голови Євроради Антоніу Кошти вже вийшла на контакт із Кремлем, аби підготувати можливий канал для переговорів. Проте сам Путін, за даними видання, відмовляється від будь-якого припинення вогню, наполягаючи, що це дозволить Україні переозброїтися, і вимагає від Києва віддати Донеччину як умову мирної угоди – на що Україна не погоджується.

Нагадаємо, про сенатський законопроєкт, який дозволить президенту США вводити нові обмеження проти покупців російських енергоносіїв, «Главком» уже писав – документ підтримав Трамп, а голосування в Сенаті відбулося в день прощання з його автором, сенатором Ліндсі Гремом.