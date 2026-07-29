Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС готує рекордний пакет санкцій – під удар потраплять 1600 компаній

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
ЄС готує рекордний пакет санкцій – під удар потраплять 1600 компаній
Підприємства, що потрапляють під санкції, мають сукупний річний оборот понад $20 млрд
фото ілюстративне

Bloomberg: кількість підсанкційних юридичних осіб зросте одразу на 50%

Євросоюз готує наймасштабніший санкційний пакет за час війни – під обмеження можуть потрапити понад 1600 компаній, які, на думку Брюсселя, допомагають Росії воювати проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Масштаб пакета

За даними джерел видання, сукупний річний оборот фірм, які можуть потрапити під санкції, перевищує $20 млрд, а працюють на них понад 265 тисяч осіб. Якщо пакет схвалять, це стане:

  • найбільшою кількістю юридичних осіб, унесених до санкційного списку в межах одного пакета за всю історію обмежень проти Росії;
  • 50-відсотковим зростанням загальної кількості підсанкційних організацій, пов'язаних із війною РФ проти України.

На відміну від попередніх пакетів, які били по цілих галузях чи продукції, новий – адресний: спрямований на конкретних гравців ринку. За словами журналістів, над ним працюють уже кілька місяців – чиновники намагаються дотягнутися до тих елементів російського військово-промислового комплексу, які досі залишалися поза санкціями.

Утім, як зазначає Bloomberg, попри рекордну чисельність підсанкційних об'єктів, пакет навряд чи матиме такий економічний ефект, як попередні обмеження проти нафтової галузі та банківської системи Росії. Для ухвалення заходів потрібна одностайна згода всіх держав-членів ЄС – і саме тут криється головний ризик.

Складний політичний контекст

Останній, 21-й пакет санкцій довелося суттєво пом'якшити: Брюссель скоригував заборону на постачання російського зрідженого газу після протестів Греції, Франція та Італія домоглися пом'якшення обмежень на в'їзд колишніх російських комбатантів до ЄС, а інші країни заблокували можливі заборони на імпорт окремих видів російської риби – зокрема тріски та минтая. Тому нову пропозицію оприлюднять лише за кілька тижнів – аби столиці встигли її розглянути, а ухвалити планують на засіданні міністрів закордонних справ у жовтні.

Окремо ЄС готує додаткові обмежувальні заходи, пов'язані з примусовою депортацією українських дітей, – їх також можуть схвалити восени.

Ширший контекст тиску на Москву

Bloomberg зазначає, що пропозиція – чергова спроба Євросоюзу змусити президента Росії Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Європейські лідери вважають, що зміцнення позицій України на фронті та слабшання російської економіки створюють вікно можливостей для нових мирних перемовин.

Німеччина, Франція та Британія відновлюють спільні зусилля залучити Путіна до мирних перемовин у координації з Зеленським, а команда голови Євроради Антоніу Кошти вже вийшла на контакт із Кремлем, аби підготувати можливий канал для переговорів. Проте сам Путін, за даними видання, відмовляється від будь-якого припинення вогню, наполягаючи, що це дозволить Україні переозброїтися, і вимагає від Києва віддати Донеччину як умову мирної угоди – на що Україна не погоджується.

Нагадаємо, про сенатський законопроєкт, який дозволить президенту США вводити нові обмеження проти покупців російських енергоносіїв, «Главком» уже писав – документ підтримав Трамп, а голосування в Сенаті відбулося в день прощання з його автором, сенатором Ліндсі Гремом.

Читайте також:

Теги: санкції Європейський Союз путін імпорт Брюссель Україна законопроєкт обмеження

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ліндсі Грем
Росії приготуватися. Ліндсі Грем залишив після себе більше, ніж політичну спадщину
16 липня, 12:34
Паліса зустрівся із новим військовим аташе США
Україна і США узгодили подальшу оборонну співпрацю
30 червня, 17:06
Громадяни України, яким не дозволено виїхати через призовний вік, більше не матимуть права на тимчасовий захист у Естонії
Військовозобов’язаним українцям більше не надаватимуть захист в одній із країн ЄС
11 липня, 20:32
Росія виснажена, але Путін не здається: WSJ розкрив причину
Росія виснажена, але Путін не здається: WSJ розкрив причину
11 липня, 21:51
Президент подав до Ради документи про воєнний стан і мобілізацію
Зеленський ініціював продовження воєнного стану і мобілізації
13 липня, 15:21
Творець дизайну BMW X5 став громадянином Росії
Повторив приклад Депардьє: дизайнер легендарних BMW отримав паспорт РФ
14 липня, 03:20

Політика

Зеленський відповів, чи повернулося питання Криму на стіл переговорів
Зеленський відповів, чи повернулося питання Криму на стіл переговорів
Зеленський розкрив причину, чому Путін уникає перемовин про перемир'я
Зеленський розкрив причину, чому Путін уникає перемовин про перемир'я
«Велика честь». Трамп оцінив переговори із Зеленським
«Велика честь». Трамп оцінив переговори із Зеленським
Дрони атакували Рязань: спалахнули НПЗ та склад Wildberries
Дрони атакували Рязань: спалахнули НПЗ та склад Wildberries
Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня
Сенат США підтримав санкції проти РФ, Росія під атакою дронів: головне за ніч 29 липня
Україна стала тим союзником НАТО, якого й шукав Трамп – Newsweek
Україна стала тим союзником НАТО, якого й шукав Трамп – Newsweek

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
358K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 29 липня: ситуація на фронті
144K
Карта повітряних тривог України онлайн 29 липня 2026
144K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
135K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
119K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
108K
Двоє дітей та дружина-бандуристка: що відомо про родину Михайла Драпатого

Новини

29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
Вчора, 13:18
Monobank дозволив блокувати людей, які надсилають небажані перекази
Вчора, 12:35
Успенський піст 2026: коли починається, що можна їсти та які головні заборони
Вчора, 11:55
Польща відповіла на заяви Путіна про «поділ України»
Вчора, 11:34
Зеленський прибув з візитом до Великої Британії
27 липня, 15:02

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua