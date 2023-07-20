Подальша лібералізація енергоринку сприятиме ефективній роботі енергетичного сектору – «Перша енергетична рада»

В «Першій енергетичній раді» сподіваються, що рекомендації Секретаріату будуть враховані якомога швидше і у повному обсязі

У кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед»

ГО «Перша енергетична рада» (ПЕР) сподівається на якнайшвидше виконання Україною рекомендацій Енергетичного співтовариства, бо вони стимулюватимуть до імпорту електроенергії у будь-який період часу.

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Про це йдеться в повідомленні громадської організації.

Як зазначається, нещодавно Секретаріат Енергоспівтовариства випустив черговий Огляд ринку електроенергії України (Ukraine Energy Market Observatory). В ньому він вказує на ризики для електропостачання в Україні взимку при збереженні чинного рівня цінових обмежень на ринку електроенергії (прайс-кепів – ред.).

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На думку Секретаріату, існують ризики відсутності достатніх стимулів для комерційного імпорту в будь-який період, негативного впливу на залучення інвестицій та підготовки до наступного опалювального сезону.

В ПЕР нагадали, що за результатами аналізу Енергоспівтовариство рекомендує переглянути чинні максимальні і мінімальні граничні цін на різних сегментах оптового ринку, що є неодмінною умовою інтеграції ринку електроенергії України в ринок Європи.

«Цінові рамки мають сприяти вільному ціноутворенню на ринку, необхідному для надання цінових сигналів для зниження попиту та інвестиціям, особливо в ВДЕ», – нагадали там.

В «Першій енергетичній раді» сподіваються, що рекомендації Секретаріату будуть враховані якомога швидше і у повному обсязі.

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«Це сприятиме ефективній роботі електроенергетичної галузі і її належній підготовці до наступного опалювального сезону», – наголосили в ПЕР.

Нагадаємо, в Секретаріаті Енергетичного Співтовариства проаналізували діючі цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) та дійшли до висновку, що їх збільшення дозволить Україні імпортувати електроенергію в будь-яку годину доби в період дефіциту.

У кінці червня НКРЕКП встановила нові прайс-кепи електроенергії на ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) і балансуючому ринку.