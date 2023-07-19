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Шторм в Україні призвів до знеструмлень у шести областях

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Шторм в Україні призвів до знеструмлень у шести областях
Нічний обстріл України російськими військами призвів до локальних знеструмлень у південних регіонах
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Найбільше технологічних порушень зафіксовано в Дніпропетровській області

Через негоду в Україні знеструмлювалися понад 140 населених пунктів у шести областях. Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

«Унаслідок грозового шторму, який пройшов країною, і викликаних ним технологічних порушень знеструмлювалися в Дніпропетровській області – 75 населених пунктів, у Запорізькій області – 37, в Сумській – 14, в Полтавській – 12, в Чернігівській – шість, у Київській області – чотири населених пункти», – йдеться у повідомленні.

Окрім того, нічний обстріл України російськими військами призвів до локальних знеструмлень у південних регіонах. Зокрема, через пошкодження лінії електропередачі в Миколаївської області частково знеструмлений один населений пункт. Також в Одеській області внаслідок пошкоджень, завданих ракетною атакою РФ, зафіксовано відключення кількох ліній електропередачі, знеструмлено майже 3000 споживачів. Відключення електроенергії фіксують й у прифронтових областях України, при цьому дефіцит в енергосистемі України відсутній.

Нагадаємо, що в ніч проти середи, 19 липня, російські окупанти масовано атакувала південь України. Зокрема, загарбники завдали ударів по Одесі та області. Це пов'язано з тим, що РФ прагне максимально ускладнити ситуацію на південній частині фронту. Крім того, росіяни намагаються атакувати портову інфраструктуру, аби завадити роботі порту

До слова, вчора Москву накрила негода: столицю Росії потужно підтопило. 

Теги: електроенергія Міненерго

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