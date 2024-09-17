Рада підтримала підвищення податків, Росія обстріляла Харків. Головне за 17 вересня

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році

Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків, окупанти обстріляли Харків, масовий вибух пейджерів у Лівані. «Главком» склав добірку новин 17 вересня, щоб ви були в курсі головних подій:

Масовий вибух пейджерів у Лівані

У Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого щонайменше вісім людей загинули та близько 2 тис. поранені.

Зазначається, що напад стався через день після того, як ізраїльські лідери попередили, що розглядають можливість активізації військових дій проти «Хезболли».

Офіс прем'єр-міністра Лівану Наджиба Мікаті назвав інцидент «злочинною ізраїльською агресією» в заяві, додавши, що це «серйозне порушення суверенітету Лівану».

За даними Reuters, серед загиблих двоє бійців «Хезболли», один із загиблих бійців був сином члена ліванського парламенту від «Хезболли».

У Бейруті в результаті вибуху пейджера також постраждав посол Ірану Моджтаба Амані. Зазначається, що посла перевели в одну з лікарень Бейрута, оскільки він отримав легкі поранення в результаті скоординованої кібератаки. Повідомляється, що ще двоє співробітників посольства Ірану в Бейруті також отримали поранення.

Рада підтримала законопроєкт про підвищення податків

Верховна Рада України у першому читанні підтримала законопроєкт №11416-д про збільшення податків на 58 млрд грн у 2024 році.

Законопроєкт передбачає:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на першу та другу групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП третьої групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);

50% податок на прибуток банків у 2024 році.

За законопроєкт проголосували 241 депутат, проти виступили 14, 28 утрималися. Податкові зміни збільшать держбюджет у 2024 році на 58 млрд грн, і на 137 млрд грн у 2025.

Обстріл Харкова

Росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). В результаті чого постраждали семеро осіб: три цивільні чоловіки у легкому та середньому стані, четверо рятувальників.

Рада підтримала законопроєкт щодо перезавантаження митниці

Верховна Рада України повністю схвалила законопроєкт №6490-д про перезавантаження Державної митної служби. За законопроєкт проголосували 260.

Законопроєкт передбачає:

перезавантаження митниці за зразком БЕБ, погодженим з міжнародними партнерами;

прозорий конкурс на Голову ДМС (Державна міграційна служба) за участі міжнародних організацій;

політична незалежність Голови ДМС: звільнення за висновком аудиту;

переатестація всіх працівників протягом 18 місяців з призначення нового Голови;

половину членів атестаційних комісій для керівних посад обирають міжнародники за пропозиціями бізнес-спільноти;

підвищення зарплат на рівні закону.

Росіяни стратили мечем українського полоненого

Російські загарбники, ймовірно, стратили мечем беззбройного українського військовополоненого з перевʼязаними скотчем руками.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець наголосив, що дії росіян є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Омбудсмен направив листи до міжнародних організацій, Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН, аби вони зафіксували чергове порушення прав людини з боку Росії.