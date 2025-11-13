Головна Світ Економіка
Єврокомісія почала розслідування проти Red Bull

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Єврокомісія почала розслідування проти Red Bull
Якщо порушення буде доведено, то Red Bull оштрафують на 10% річного доходу
фото: Red Bull

Брюссель підозрює, що компанія розробила план, який обмежував конкуренцію на ринку енергетичних напоїв

Європейська комісія почала антимонопольне розслідування проти виробника енергетичних напоїв Red Bull. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Єврокомісія перевіряє, чи компанія незаконно обмежувала конкуренцію на ринку, особливо щодо енергетичних напоїв об’ємом понад 250 мл. Зазначається, що компанія могла стимулювати торгові точки не продавати або знижувати видимість конкурентних напоїв, а також використовувати своє становище «категорійного менеджера», щоб обмежити продаж продуктів конкурентів.

Комісарка ЄС з питань конкуренції Тереза Рібера каже, що розслідування є частиною постійних зусиль Єврокомісії щодо забезпечення дотримання правил конкуренції у харчовому ланцюжку. Це перше у ЄС офіційне розслідування щодо можливого зловживання постачальником роллю категорійного менеджера для дискримінації конкурентів.

Розслідування відбувається після неоголошених перевірок у штаб-квартирі Red Bull та інших місцях у березні 2023 року. Компанія оскаржила ці рейди у Європейському суді в Люксембурзі, але її скаргу нещодавно відхилили. Якщо буде встановлено порушення правил конкуренції, Red Bull може отримати штраф до 10% свого річного обороту.

Нагадаємо, Європейська комісія призупинила винесення рішення щодо антимонопольного штрафу проти американського технологічного гіганта Google. Це сталося після втручання комісара з питань торгівлі Мароша Шефчовича, який пішов проти волі комісара з питань конкуренції Терези Рібери на тлі торговельних погроз з боку президента США Дональда Трампа.

До слова, Антимонопольний комітет запідозрив п’ять найбільших українських аптечних мереж у можливій змові та зловживанні під час продажу ліків.

Регулятор розпочав розгляд справи щодо 155 суб’єктів господарювання, які входять до складу п’яти найбільших аптечних мереж на ринку. Мова про аптеки «АНЦ», «Доброго дня», «9-1-1», «Подорожник» та «Бажаємо здоров’я». Зазначається, що п’ятірка «контролює 64% роздрібного товарообігу та володіє 42% усіх аптечних точок, що в сукупній кількості становить 7742 торгові точки».

