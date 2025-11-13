Єврокомісія почала розслідування проти Red Bull

Якщо порушення буде доведено, то Red Bull оштрафують на 10% річного доходу

Брюссель підозрює, що компанія розробила план, який обмежував конкуренцію на ринку енергетичних напоїв

Європейська комісія почала антимонопольне розслідування проти виробника енергетичних напоїв Red Bull. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу відомства.

Єврокомісія перевіряє, чи компанія незаконно обмежувала конкуренцію на ринку, особливо щодо енергетичних напоїв об’ємом понад 250 мл. Зазначається, що компанія могла стимулювати торгові точки не продавати або знижувати видимість конкурентних напоїв, а також використовувати своє становище «категорійного менеджера», щоб обмежити продаж продуктів конкурентів.

Комісарка ЄС з питань конкуренції Тереза Рібера каже, що розслідування є частиною постійних зусиль Єврокомісії щодо забезпечення дотримання правил конкуренції у харчовому ланцюжку. Це перше у ЄС офіційне розслідування щодо можливого зловживання постачальником роллю категорійного менеджера для дискримінації конкурентів.

Розслідування відбувається після неоголошених перевірок у штаб-квартирі Red Bull та інших місцях у березні 2023 року. Компанія оскаржила ці рейди у Європейському суді в Люксембурзі, але її скаргу нещодавно відхилили. Якщо буде встановлено порушення правил конкуренції, Red Bull може отримати штраф до 10% свого річного обороту.

