Ресторани виставляють чек за роботу генератора. Держпродспоживслужба пояснила, чи законно це

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Заклади харчування виставляють клієнтам плату за генератор
У відомстві пояснили, коли така плата може вважатися порушенням прав споживачів

У соцмережах поширюється фото чека з ресторану, в якому окремим рядком клієнту нарахували оплату «за роботу генератора». Незвична позиція у рахунку викликала дискусії та запитання щодо законності такої практики.

Як пояснив у коментарі «Главкому» заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Крейтор, Закон України «Про захист прав споживачів» зобов’язує бізнес надавати споживачам повну, достовірну та зрозумілу інформацію про товар, послугу та їхню ціну.

Фото поширив політичний оглядач Павло Нусс на своїй сторінці у Facebook, коментуючи додаткові послуги у чеках ФОПів і магазинів

За його словами, виставлення додаткової плати у вигляді окремої позиції «послуга – генератор» за відсутності фактичного замовлення такої послуги може розцінюватися як нав’язування додаткової платної послуги або введення споживача в оману.

Водночас Крейтор наголосив: якщо заклад заздалегідь і чітко інформує відвідувачів, що витрати на автономне електроживлення включені у вартість страв чи напоїв, порушення прав споживачів не виникає. Таке інформування має бути доступним і зрозумілим – наприклад, на касі, при вході до закладу або в інший очевидний спосіб.

У Держпродспоживслужбі зазначають: у більшості випадків витрати на роботу генератора (пальне, електроенергію та технічне обслуговування) є господарськими витратами бізнесу і логічно включаються у кінцеву вартість продукції, а не оформлюються як окрема послуга.

«Генератор є інструментом забезпечення безперервної роботи бізнесу, а не самостійною послугою для споживача. Прозоре ціноутворення, належне інформування та дотримання вимог законодавства – основа довіри між бізнесом і покупцем, особливо у складних умовах сьогодення», – підсумував Крейтор.

Якщо ж заклад не попереджає клієнтів про додаткову оплату за генератор заздалегідь – це може стати підставою для штрафу, уточнив Крейтор. Закон передбачає відповідальність за відсутність зрозумілої інформації про ціну, і в такому разі заклад можуть оштрафувати на 30% вартості проданих товарів або послуг, але не менше п’яти неоподатковуваних мінімумів (не менше 85 грн).

При цьому у Держпродспоживслужбі повідомили, що станом на сьогодні звернень від споживачів щодо включення оплати за роботу генератора до ресторанних чеків до служби не надходило.

Нагадуємо, Мінфін пропонує з 2027 року зобов’язати платників єдиного податку з річним оборотом понад 1 млн грн реєструватися платниками ПДВ. Ініціатива є частиною зобов’язань України перед МВФ і вже викликала занепокоєння. Голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зауважив в інтервʼю «Главкому», що великі бізнес-асоціації та «білий» бізнес підтримують запропоновані зміни, тоді як найбільше постраждати можуть малі ФОПи.

Коментуючи інші чутливі вимоги МВФ, зокрема запровадження податку на цифрові платформи та скасування пільги на безмитні посилки до €150, нардеп зазначив, що переговори показали, що вони є безальтернативними. За його словами, лобістами обох ініціатив виступає саме «білий» бізнес, який він підтримує.

Читайте також:

Теги: Держпродспоживслужба ресторан генератор

